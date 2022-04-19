【職安真漢子】親戚嘲笑爸爸讀書不成做工人　女兒以父為榮︰用體力換辛苦錢

▲ 女兒心痛地盤工人爸爸被親戚嘲笑。

職業無分貴賤，不過，現實有人仍會看輕某些工種，台灣有名網民指出擔任職安真漢子的爸爸被親戚嘲笑，身為女兒的她為爸爸大平反，大讚工人爸爸用體力賺辛苦錢養家，工作多忙也會陪伴家人，以爸爸為榮。

地盤工人爸爸被親人嘲笑

台灣一名女網民於周五（15日）在網上討論區「Dcard」發帖，以「做工的爸爸，怎麼了嗎」為標題，講述她的爸爸是地盤工人，一直被人看輕，從小到大，總會有些討人厭的親戚嘲笑爸爸不讀書才會去做工人，說教叫她不要學爸爸沒出息，要學其他親友找份「好工」。樓主憶述大伯曾說的話，

如果努力一點，就可以像大伯一樣坐辦公室當高級主管。所以要我們用功點讀書！不要像我爸爸一樣。

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她沒有被親戚的話動搖而討厭爸爸，明辨是非地慨嘆「這種親戚，真的是沒辦法好好尊重」。她舉例不值得去學習大伯，身為工人的爸爸才是為家庭貢獻很多的人。

每次阿公阿嬤有狀況，大伯都只出一張嘴，都是爸爸在處理的！

▲ 女兒有時會假裝路過，買飲品去探爸爸班。（Dcard圖片）

大讚爸爸用體力換辛苦錢

樓主認為值得受尊重的人不應只看其工作，卻不去看其他面向，她直言每一次聽到這種評批爸爸的話，都覺得很難過。她為爸爸平反︰

我爸是工人又怎樣？我爸即使很累，也都會努力擠出時間陪我們，我爸賺的錢，是他用體力換來的辛苦錢。我以我爸為榮！

女兒以地盤工人爸爸感到為榮，有時候更會去爸爸工作附近藉故探班，假裝剛好經過，買一杯飲品給爸爸，共度父女時光，「探班時間是我們秘密的手搖飲料快樂時光」。

網民︰職業無分貴賤

她希望大家不要再隨便的以工作去判斷一個人。很多網民認同職業無分貴賤，工人很辛苦，值得敬佩，叫她不用在意親戚的說話。她回覆網民指出爸爸「真的很辛苦」，而每一次逢年過節前，都需要深呼吸做足心理準備去應對口賤的親戚，而爸爸自己就不介懷，女兒表示爸爸很正向，「他們講，我們不痛不癢！對得起自己就好」，爸爸做好身教，是位100分好爸爸。更多網民留言見下圖︰

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責任編輯︰王明芳