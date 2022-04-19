【上海封城】黎姿一家五口上海居家隔離逾30天　感恩3女懂事︰不能外出是很難受

▲ 黎姿證實自己一家五口身在上海居家隔離超過30天。（IG圖片）

有傳內地真人騷節目《乘風破浪的姐姐》第三季，名單有淡出娛樂圈多年的黎姿（現名馬黎珈而），並已身在上海準備拍攝。黎姿在社交平台終於自爆證實身處上海，一家五口更已居家隔離超過30日，她表示藉著今次的隔離生活，訓練女兒學會獨立及照料自己。

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黎姿上月中已經抵達上海，卻不幸遇到上海疫情嚴峻要封城，至今已在上海居家隔離超過30天，日前她在IG發文及上載影片分享近況，「30多天的隔離生活，原本對我來說是一件很難想像的事。但當經歷過，就會發現其實也有些意想不到的得著。」

▲ 黎姿認為這段隔離時間，可以增進母女間的感情。（影片截圖）

黎姿在這段期間主要是看書、煮飯、煲湯，一切生活大小事項都要親力親為，「從打掃到換燈泡，照顧好家人，一天的時間過得很快，甚至感覺不夠用。」她樂觀稱，體力勞動當作強身健體，又可以keep fit相當不錯。她亦藉此教導3個女兒煮飯及做家務，母女之間有很多相處時間。

一家五口也沒試過30多天24小時都待在一起。趁這機會我們從早到晚一起玩、聊天、做飯、做家務，挺開心的。

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訓練女兒獨立自理

她明白對小朋友來說，要一直留在室內不能出去活動是很難受的，雖然活動範圍有限，但日子仍過得很充實。她感恩3個女兒都很乖很懂事，令她大感安慰。

我能做的就是讓女兒用正面的態度來面對，並且互幫互助，也訓練她們學會獨立，要懂如何照料自己；也鍛鍊她們的耐性，不失為心靈上的一種修為。

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雖然偶爾有擔憂時刻，但她認為只要學會換一個角度看，視困難為學習和鍛鍊的機會，沒什麼不能克服。她笑言在這段時間，其阿Q精神發揮了很大作用，原來簡單的生活也可以很滿足。她又感謝各界的慰問，「我們一切okay ，有足夠食物和物資，你們的關心全部收到了。」

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責任編輯︰王明芳