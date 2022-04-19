【特首選舉】李家超與人大政協交流　盧瑞安促上任後公布與內地通關時間表

▲ 李家超今與港區人大代表和政協委員交流。（短片截圖）

特首選舉唯一候選人李家超昨獲資格審查委員會確認身份後，今與一眾港區全國人大代表和政協委員在網上交流。人大政協紛祝李家超高票當選，有人更以「特首」稱呼李家超。他們亦就不同範疇提交建議，全國政協常委唐英年直言希望建議獲李家超納入政綱。

李家超總結時表示，聽大家意見不會停在今日，亦不會停在選舉日，會在未來5年都聽大家意見。他多謝大家提醒香港既要成為國際大都會，還要全面融入國家發展大局，強調施政必定會確保這兩點。他稱，知道大家好重視通關，包括對外開放，以及最重要的與內地通關，承諾選舉工程完畢後，會開展相關工作，認同某些情況之下有空間逐步調整，例如CT值等標準，希望兩地在制度上盡量對接，以免帶給內地不必要的健康風險，但強調要有耐性和內地商討，因為在兩地標準不一下對接有挑戰。

唐英年：冀容許外國回港人士家居隔離

身兼友好協進會會長的唐英年表示，熱烈祝賀成為正式的候選人，稱欣賞李家超的忠心表現。他在通關、檢疫、經濟以及文化發展方面提出建議。外國回港7日檢疫期方面，唐英年指出，目前相關檢疫酒店供應緊張，希望容許條件許可的外國回港人士，可選擇家居隔離或在社區隔離設施建議。他同時希望可以效仿高鐵一地兩檢，落實機場一地兩檢，以進一步提高香港航空樞紐地位。他又稱，希望李家超若接納其意見，可納入政綱。

全國人大代表盧瑞安亦表示，希望李家超當選後，能提出通關時間表、路線圖，特別是與內地通關。其次，希望新政府推出優惠政策，提供低息貸款協助旅遊業復甦，建議通關初期，容許香港旅行社，以團進團出的方式，閉環式管理組團到大灣區旅遊，並請求中央支持有序恢復內地居民香港遊。他又希望，對接十四五規劃，推動旅遊業融入國家發展大局，包括強化香港國際樞紐地位。盧瑞安最後表示，希望「特首」繼續定期或不定期與港區人大代表交流。

全國政協常委胡定旭則表示，通關是首務之急，但一定要全民檢測，希望李家超與政府充分合作，不要等到上任才做。

施榮懷倡兩地轉陰CT值標準劃一

目前身在武漢的全國政協委員施榮懷表示，自己因為染疫，過去兩個月內，近一個月時間在深圳醫院度過，他以自身經歷建議李家超勿簡單以陰性、陽性判斷，而是要以準確的CT值定陰、陽，透露自己在內地，因為CT值標準不一，復陽了三次。他認為，若要通關就要讓內地省市有信心，希望李家超將CT值與內地標準劃一，再和內地討論檢疫期。

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記者：林曉君