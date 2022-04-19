【網民最愛】炎明熹+姜濤揚威社交媒體風雲榜　陳凱琳獲選品牌最愛

▲ 「2021香港社交媒體網民最愛」

香港首間利用大數據監察及分析社交媒體的市場行銷公司Cloudbreakr舉辦第一屆《香港社交媒體風雲榜》頒獎禮，綜合Instagram, Facebook及YouTube平台數據，包括:粉絲增長率（Follower growth），互動率（Engagement rate），平均讚好 （Avg. likes）及粉絲真實度 （Follower authenticity）等社媒數據，選出十大「香港社交媒體風雲人物」、「網民最愛」及一位「品牌最愛」。

最新影片推介：Edan訪問

香港社交媒體風雲人物得獎名單 （排名不分先後）：

Emi Wong、林芊妤、小薯茄、呂爵安、姜濤、張敬軒、YouTube 頻道試當真、倪晨曦、李元元、七仙羽。

十大「2021香港社交媒體網民最愛」得獎名單 （排名不分先後）

盧瀚霆、微辣 Manner、姚焯菲、雪姨、炎明熹、Sunny & Creamy、張天賦、李佳芯、朱千雪、衛詩雅。

當中，被選網民最愛之一的姚焯菲表示：「好高興可以拿到這個網民最愛十強的獎項，多謝Cloudbreakr頒這個給我，亦很多謝網民的支持我，以及喜歡我的貼文，未來我會跟大家分享更多充滿色彩的照片和有趣的事情，希望大家會繼續支持我！」

至於「2021香港社交媒體品牌最愛」得主為陳凱琳。

Grace得獎表示：「我好開心可以獲得2021香港社交媒體品牌最愛大獎！去年是一個比較難渡過和克服的一年，所以每次有一些不同的工作機會和合作夥伴，我都會非常感恩，我亦很多謝觀眾繼續看我的資訊和創意短片。希望大家可以繼續互相扶持，繼續有更多不同機會，我今年也會繼續加油努力！」