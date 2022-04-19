李家超競選辦主席團名單料達數十人　消息：包括唐英年、胡定旭、陳振彬、高永文

▲ 特首選舉唯一參選人李家超。（經濟日報資料圖片）

特首選舉唯一參選人李家超，競選團隊數十人主席團名單即將揭盅。消息指，包括前政務司司長唐英年、醫院管理局前主席胡定旭、港區全國人大代表陳振彬、食物及衞生局前局長高永文等。

顧問團方面，則包括新世界主席鄭家純、信和置業主席黃志祥、恒地創辦人李兆基、港交所主席史美倫、全國僑聯副主席盧文端等。據悉，據悉主席團和顧問團合共逾百人。

另外，全國政協常委何柱國、前中策組首席顧問邵善波、全國政協常委林建岳、香港福建社團聯會榮譽主席吳良好等，亦已加入為主席團或顧問團成員。

據了解，李家超現階段正專注撰寫政綱，競選辦主任、副主任等，近日亦紛紛親自邀請不同政經名人組成主席團，人數多達數十人。

2017年上屆特首選舉中，當選的林鄭月娥競選團隊中，不單有11名主任、副主任，亦有11名主席和27名資深顧問，囊括不同領域的政商界名人。政圈人士相信，李家超競選團隊的成員名單，只會更加星光熠熠。

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