【在家旅遊】綠色力量推出集水區網上導賞團　足不出戶遊覽香港三大人氣集水區【附報名詳情】

▲ 綠色力量推出集水區網上導賞團，足不出戶遊覽香港三大人氣集水區。

新冠疫情下，在家辦公成為新常態，「郊遊」亦不例外。環保團體綠色力量主辦、香港賽馬會慈善信託基金支持的《賽馬會「集水成自然」教育計劃》近日推出「集水區網上導賞團」，以網上形式帶領市民遊歷三大集水區，享受水塘自然風光同時，探索集水區的生態、人文、歷史，深度認識佔香港三分一土地面積的集水區。

綠色力量「集水區網上導賞團」報名詳情：

日期 5月27日/ 28日/ 29日；6月10日/ 11日/ 12日 地點 城門水塘集水區、大潭水塘群集水區、船灣淡水湖集水區 時間 下午4:00至5:15 費用 免費 截止報名日期 5月20日 活動詳情及報名 https://www.greenpower.org.hk/JC-FLOW/tour 查詢 3961 0200（綠色力量）

雨水經天然溪澗或引水道流入水塘，整個收集水範圍稱為「集水區」。香港集水區面積約30,000公頃，佔全港約3成土地面積，大部分範圍皆劃為郊野公園。

是次「網上導賞團」揀選了三大人氣集水區，包括具百年歷史的「大潭水塘群集水區」，是全港獨有的「四塘一體」設計；世界首個由海灣改建而成的大型水塘「船灣淡水湖集水區」，主壩一邊是平靜水塘，一邊是遼闊海洋，山青水秀，美不勝收；本地遠足及旅遊熱點之一的「城門水塘集水區」，景點包括白千層隧道、賞蝶園、八村遺跡、石乪遺跡。

綠色力量將透過鏡頭帶領參加者遊走不同集水區的山林和溪流之間，認識當中的生態和歷史，並解構「水與生態」之相互關係。亦將從「生態系統服務」概念，探討人們如何受惠於生態。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津