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【復課】國際學校錄12童快測陽性佔全校0.5%　有4童分屬兩班

社會 17:37 2022/04/19

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徐樂堅。（資料圖片）

本港疫情回落，今（19日）增600宗確診。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、副政府資訊科技總監黃志光、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會。

徐樂堅出席疫情記者會時表示，共65間國際學校今日恢復面授課，署方接獲有1名教師，以及12名來自同一間學校的學生快測陽性，相信均非校内感染，惟未有透露學校名稱。

徐樂堅表示，12名學生中，有10人是小學生，2人是中學生，佔整間學校0.5%，當中有2個班別分別涉及2位同學，其他則分散在不同班級。徐樂堅又指，今天首日復課，可肯定他們是在家中或社區感染，但感染途徑難以作準。

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記者：黃小冰

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