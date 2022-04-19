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【特首選舉】華員會去信李家超提9項意見　包括重視與公務員伙伴關係

政治 17:41 2022/04/19

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華員會向李家超提出9項意見，包括保障公務員免受言語暴力。（經濟日報資料圖片）

華員會今日去信特首選舉唯一參選人李家超，提出9項意見，冀能助香港重新出發，又希望李家超在其政綱內、當選後，能夠鍛造有質素的公務員隊伍。

華員會認為，李家超要爭取最大團結，也要吸取經驗教訓，做好穩控疫情的頂層統籌組織預案，又認為需要大力促進香港，融入粵港澳大灣區，以及要有短、中期措施，加快房屋供應。

另外，華員會認為要鍛造一支，忠誠、 凝聚、 廉潔、專業、高效、具視野、士氣高昂的公務員隊伍，成為施政的堅固基石，建議要制定公務員政策，讓公務員清晰了解社會及政府的要求，又希望下屆政府能夠重視，與公務員建立緊密伙伴關係，並帶頭彰顯良好僱主形象。

該會又倡保障公務員，少受、免受語言暴力，並建議加強培訓各級公務員以提升質素。

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記者：陳宛彤

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