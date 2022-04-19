  • 20°C
香港時間 : 2022419日 (週二) 18:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食物安全】日本、英國和加拿大部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 17:48 2022/04/19

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

日本、英國和加拿大部分地區爆H5N1禽流感，本港暫停進口當地禽類產品。（資料圖片）

食安中心今日（19日）宣布，因應日本農林水產省通報，指日本北海道爆發高致病性H5禽流感，以及英國駐香港總領事館、加拿大食物檢驗局和世界動物衞生組織分別通報，指英國薩默塞特郡南薩默塞特區和加拿大卑詩省北奧卡拿根地區；薩斯喀徹溫省Loreburn區及Moose Mountain區；安大略省約克區、查塔姆肯特市及South Glengarry鎮；以及艾伯塔省Wetaskiwin縣爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人指，根據政府統計處的資料，本港去年從日本進口約40公噸冰鮮禽肉、約3,240公噸冷藏禽肉及約2.8億隻禽蛋；從英國進口約90公噸冰鮮禽肉、約3,770公噸冷藏禽肉及約32萬隻禽蛋，以及從加拿大進口約1,020公噸冰鮮和冷藏禽肉。

發言人表示，中心已就事件聯絡日本、英國及加拿大當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

最新熱門影片：【TOPick診症室】抗疫易鬱悶煩躁不安　中醫介紹三花茶減壓解鬱

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【第五波疫情】徐樂堅：如復活節假有人流傳播風險　需3至5日後才見轉變
今日 17:13
【第五波疫情】徐樂堅：如復活節假有人流傳播風險　需3至5日後才見轉變
【防疫抗疫基金】康文署場地轄下小食亭、快餐亭及零售商店　可申請1.5萬至3萬元補助金
今日 15:55
【防疫抗疫基金】康文署場地轄下小食亭、快餐亭及零售商店　可申請1.5萬至3萬元補助金
【疫苗通行證】安心出行更新支援豁免證明書及康復紀錄　同一裝置5分鐘內掃兩次系統會提示
今日 15:57
【疫苗通行證】安心出行更新支援豁免證明書及康復紀錄　同一裝置5分鐘內掃兩次系統會提示
【抗疫支援】城大團隊研發DIY負壓空氣盾　用家可自主安裝防交叉感染
今日 16:51
【抗疫支援】城大團隊研發DIY負壓空氣盾　用家可自主安裝防交叉感染
【污水監測】大埔、元朗及南區污水檢測呈陽性　民政事務處派16.5萬快速測試包
今日 17:11
【污水監測】大埔、元朗及南區污水檢測呈陽性　民政事務處派16.5萬快速測試包

你可能感興趣

【第五波疫情】徐樂堅：如復活節假有人流傳播風險　需3至5日後才見轉變
今日 17:13
【第五波疫情】徐樂堅：如復活節假有人流傳播風險　需3至5日後才見轉變
【防疫抗疫基金】康文署場地轄下小食亭、快餐亭及零售商店　可申請1.5萬至3萬元補助金
今日 15:55
【防疫抗疫基金】康文署場地轄下小食亭、快餐亭及零售商店　可申請1.5萬至3萬元補助金
【疫苗通行證】安心出行更新支援豁免證明書及康復紀錄　同一裝置5分鐘內掃兩次系統會提示
今日 15:57
【疫苗通行證】安心出行更新支援豁免證明書及康復紀錄　同一裝置5分鐘內掃兩次系統會提示
食用安全 H5N1 禽流感 食安中心 加拿大 政府統計處 香港 英國 日本

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【億萬駙馬】伍富橋向億萬千金女友「落訂」　超多金器過大禮女家豪宅成焦點
今日 11:49
【億萬駙馬】伍富橋向億萬千金女友「落訂」　超多金器過大禮女家豪宅成焦點
【金宵大廈2】趙頌茹慘被前夫周永恆家暴　阿Yu母兼父職養活兩女：堅強走下去
14:52 2022/04/18
【金宵大廈2】趙頌茹慘被前夫周永恆家暴　阿Yu母兼父職養活兩女：堅強走下去
【金宵大廈2】12歲童星熊倬樂演趙頌茹兒子　出道7年擁過百演出經驗豐富
22:21 2022/04/18
【金宵大廈2】12歲童星熊倬樂演趙頌茹兒子　出道7年擁過百演出經驗豐富