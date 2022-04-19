【食物安全】日本、英國和加拿大部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

▲ 日本、英國和加拿大部分地區爆H5N1禽流感，本港暫停進口當地禽類產品。（資料圖片）

食安中心今日（19日）宣布，因應日本農林水產省通報，指日本北海道爆發高致病性H5禽流感，以及英國駐香港總領事館、加拿大食物檢驗局和世界動物衞生組織分別通報，指英國薩默塞特郡南薩默塞特區和加拿大卑詩省北奧卡拿根地區；薩斯喀徹溫省Loreburn區及Moose Mountain區；安大略省約克區、查塔姆肯特市及South Glengarry鎮；以及艾伯塔省Wetaskiwin縣爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人指，根據政府統計處的資料，本港去年從日本進口約40公噸冰鮮禽肉、約3,240公噸冷藏禽肉及約2.8億隻禽蛋；從英國進口約90公噸冰鮮禽肉、約3,770公噸冷藏禽肉及約32萬隻禽蛋，以及從加拿大進口約1,020公噸冰鮮和冷藏禽肉。

發言人表示，中心已就事件聯絡日本、英國及加拿大當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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記者：黃穎津