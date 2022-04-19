【價值觀教育】教育局推10套主題漫畫　借網絡騙案教學生明辨真相

▲ 教育局推出漫畫資源，支援學校推行價值觀教育。（教育局漫畫截圖）

教育局去年底推出「與時並進版」的《價值觀教育課程架構》（試行版），供全港中小學試行，今日（19日）再推出漫畫資源，提供10套主題漫畫，包括透過網絡騙案漫畫教學生「明辨真相」，其他主題涉及「愛護公物」及「遵守校規」等價值觀。

教育局今日向中小學發通函表示，為配合課程架構落實，支援學校以「多重進路、互相配合」方式推行價值觀教育，課程發展處最新製作名為《「未來」教你應做的十件事》的價值觀教育漫畫資源，適用於初小、高小及初中3個學習階段，以學生生活為素材，包含以「愛護公物」、「遵守校規」、「樂觀積極」、「關愛家人」、「感恩珍惜」、「尊重包容」、「堅守原則」、「謹慎上網」、「明辨真相」及「保護真相」為主題的10套漫畫。

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其中以「明辨真相」主題漫畫取材自網絡騙案，講述有中學生透過網上遊戲交友時，遇到騙徒以半價吸引其購買新款遊戲機，最終在交收時被暗中監視的警察揭發。據教育局提供的「教師錦囊」，教師可引導和鼓勵學生分享他們的上網習慣和經驗，或預備一些網絡騙案的新聞，讓學生連繫自身經歷，提升學生慎思明辨的能力，並引導學生反思應如何處理未核實的資訊。

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記者：馮琪雅