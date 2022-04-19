  • 20°C
香港時間 : 2022419日 (週二) 18:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【價值觀教育】教育局推10套主題漫畫　借網絡騙案教學生明辨真相

社會 17:49 2022/04/19

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

教育局推出漫畫資源，支援學校推行價值觀教育。（教育局漫畫截圖）

教育局去年底推出「與時並進版」的《價值觀教育課程架構》（試行版），供全港中小學試行，今日（19日）再推出漫畫資源，提供10套主題漫畫，包括透過網絡騙案漫畫教學生「明辨真相」，其他主題涉及「愛護公物」及「遵守校規」等價值觀。

教育局今日向中小學發通函表示，為配合課程架構落實，支援學校以「多重進路、互相配合」方式推行價值觀教育，課程發展處最新製作名為《「未來」教你應做的十件事》的價值觀教育漫畫資源，適用於初小、高小及初中3個學習階段，以學生生活為素材，包含以「愛護公物」、「遵守校規」、「樂觀積極」、「關愛家人」、「感恩珍惜」、「尊重包容」、「堅守原則」、「謹慎上網」、「明辨真相」及「保護真相」為主題的10套漫畫。

    點擊圖片放大
    +2

其中以「明辨真相」主題漫畫取材自網絡騙案，講述有中學生透過網上遊戲交友時，遇到騙徒以半價吸引其購買新款遊戲機，最終在交收時被暗中監視的警察揭發。據教育局提供的「教師錦囊」，教師可引導和鼓勵學生分享他們的上網習慣和經驗，或預備一些網絡騙案的新聞，讓學生連繫自身經歷，提升學生慎思明辨的能力，並引導學生反思應如何處理未核實的資訊。

【價值觀教育】教育局：勤勞可帶來愉悅 校長憂「躺平主義」阻學生向上流（詳情即看：【下一頁】

【價值觀教育】新課程架構冀培育學生愛國愛港 刪以「批判思維」認識國家面對挑戰（詳情即看：【下一頁】

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video　立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅

相關文章

【價值觀教育】新課程架構冀培育學生愛國愛港　刪以「批判思維」認識國家面對挑戰
19:13 2021/11/30
【價值觀教育】新課程架構冀培育學生愛國愛港　刪以「批判思維」認識國家面對挑戰
【價值觀教育】教大將歷史人物事跡製成動畫　盼學生從中學習正面價值觀
13:08 2022/01/10
【價值觀教育】教大將歷史人物事跡製成動畫　盼學生從中學習正面價值觀
【勤勞價值觀】教育局籲中小學「暑假」全校「動」起來　鼓勵學生執房做家務
20:16 2022/03/03
【勤勞價值觀】教育局籲中小學「暑假」全校「動」起來　鼓勵學生執房做家務
【價值觀教育】教育局製謝婉雯及一行禪師事蹟錄音　德育宗教故事比賽延至6月截止
17:09 2022/03/27
【價值觀教育】教育局製謝婉雯及一行禪師事蹟錄音　德育宗教故事比賽延至6月截止

你可能感興趣

【價值觀教育】新課程架構冀培育學生愛國愛港　刪以「批判思維」認識國家面對挑戰
19:13 2021/11/30
【價值觀教育】新課程架構冀培育學生愛國愛港　刪以「批判思維」認識國家面對挑戰
【價值觀教育】教大將歷史人物事跡製成動畫　盼學生從中學習正面價值觀
13:08 2022/01/10
【價值觀教育】教大將歷史人物事跡製成動畫　盼學生從中學習正面價值觀
【勤勞價值觀】教育局籲中小學「暑假」全校「動」起來　鼓勵學生執房做家務
20:16 2022/03/03
【勤勞價值觀】教育局籲中小學「暑假」全校「動」起來　鼓勵學生執房做家務
教育局 學校 中學 小學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【億萬駙馬】伍富橋向億萬千金女友「落訂」　超多金器過大禮女家豪宅成焦點
今日 11:49
【億萬駙馬】伍富橋向億萬千金女友「落訂」　超多金器過大禮女家豪宅成焦點
【金宵大廈2】趙頌茹慘被前夫周永恆家暴　阿Yu母兼父職養活兩女：堅強走下去
14:52 2022/04/18
【金宵大廈2】趙頌茹慘被前夫周永恆家暴　阿Yu母兼父職養活兩女：堅強走下去
【金宵大廈2】12歲童星熊倬樂演趙頌茹兒子　出道7年擁過百演出經驗豐富
22:21 2022/04/18
【金宵大廈2】12歲童星熊倬樂演趙頌茹兒子　出道7年擁過百演出經驗豐富