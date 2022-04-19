【謠言擴大】「謠言止於智者」現實是廢話　曾智華：加鹽加醋加味精假話市場大

早前，利嘉敏教授提及假新聞、假資訊無處不在，這個，人人皆認同，且人人皆活在這個環境生態之中。

其實，假消息也有極多層次，最低的當然是「八公八婆式」的阿乜乜話喎。

而到最高層次的，則是一門「藝術」、一門「學問」，現代用得最多在國與國之間的傳媒戰及政黨之間在選舉時的抹黑戰。

小學時，人人讀過一句--謠言止於智者。

哈哈，當你在現實江湖行走得愈久，就愈知呢句係--廢話！

首先，真話並非人人愛聽，反之，加鹽加醋加糖加味精的假話，市場極之大！

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在政治鬥獸場，你真正誠意描述某政客，聽眾會打呵欠；但若你細細聲講：「原來佢咁咁咁㗎！」時，自會發覺N咁多人，包括飽受教育又或坐到高層者都飛身撲埋嚟聽。

我肥碌好早前已發覺，謠言不僅不會止於「智者」，反之，大部分時間會擴大於「奸的智者」口中，配合其不良動機去攻擊目標。

咁，點對付呢？利教授已指出，放長雙眼。

因為，其實人人都精甩辮，日久必定見人心之外，世間一切假的事，皆不會持久，這個......若你身上有假嘢的話，應該心照。

小弟又如何？

有兩個系統。一個為「Social Talk系統」，明知吹水時間，大家都係亂噏，咁，當然不會認真對待，你講我就--哦哦哦。

但遇上大事，例如關乎別人生命財產婚姻、一個機構或一個人的聲譽，又或涉及犯罪行為者，則會有個「高度警戒系統」，你千祈咪向我亂噏，否則爆你散布假消息，將惡行公諸於世！

全文刊登《香港經濟日報》，原題是：「謠言擴大於「奸智者」」

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