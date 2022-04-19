【恢復服務】康文署轄下所有博物館4月21日重開　持博物館通行證可按受影響日數續享優惠

▲ 康文署轄下所有博物館4月21日重開，持博物館通行證可按受影響日數續享優惠。（資料圖片）

因應政府公布首階段放寬社交距離措施，康文署轄下所有博物館（香港海防博物館和上窰民俗文物館除外）4月21日重新開放。

鑑於轄下所有博物館於1月7日起暫停開放，康文署現安排所有在1月7日至4月20日期間受影響的博物館通行證持有人，由4月21日開始，憑原有通行證於指定期限內可享博物館入場費用豁免。豁免日數將按個別通行證於所述受影響期間的有效日數而定，持證人同時可在相關期限內繼續享用通行證的優惠。

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記者：黃穎津