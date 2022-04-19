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【抗疫支援】「大家減齡」舉行首次「減齡萬歲慈善賽」　向院舍捐款10萬元

社會 18:02 2022/04/19

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「大家減齡」舉行首次「減齡萬歲慈善賽」，向院舍捐款10萬元。（大家減齡提供）

「大家減齡」獎賞計劃在4月初於獎賞程式內舉行首次「減齡萬歲慈善賽」，為支持香港聖公會福利協會轄下院舍的抗疫工作，目標為合力減齡共10萬歲，達標後「大家減齡」即捐款10萬元予香港聖公會福利協會。計劃短短3日便完成減齡10萬歲目標，而「大家減齡」亦於4月13日將港幣10萬元支票交予香港聖公會 福利協會。

「大家減齡」項目總監魏志煒先生表示，很高興首度舉行的「減齡萬歲慈善賽」 得到會員熱烈支持，活動目的是推廣會員健康減齡之餘，同時集合力量，幫助社會上有需要人士，體現人與人的聯繫。

我們計劃將「減齡萬歲慈善賽」定為每月舉行，用 「大家」減齡力量，身體力行為社區多出一分力，期待會員繼續踴躍支持。

正值疫情，「大家減齡」希望鼓勵會員用實際行動關注自己和身邊人的身心靈健康。 會員可透過健康活動賺取「減齡積分」，選擇換取人氣獎賞或用作捐助慈善機構，而自獎賞程式於去年底正式啟用以來，會員已共捐贈逾1百萬積分作慈善用途。於第五波疫情嚴峻期間，「大家減齡」更於獎賞程式內增設「為抗疫打氣」捐贈項目，鼓勵會員利用積分支援抗疫。

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責任編輯：李榮忠

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