【復常之路】綠置居恢復揀樓料400戶獲邀　房委會周四重開公屋康體設施

▲ 房委會恢復正常公共服務。（資料圖片）

房委會今日（19日）宣布，轄下公共服務由4月21日起恢復正常。據悉同日起恢復綠置居揀樓，當日會安排兩個揀樓時段，上午9時及中午12時，共邀請約400戶出席，多數是一人申請者。

房委會轄下公共屋邨亦將重開所有康體及公共設施，包括足球場、羽毛球場、乒乓球枱、網球埸、兒童遊樂設施、健體設施、多用途會堂/活動室等，而大型活動則繼續暫停。



房委會發言人提醒市民，不得在場地內進行多於法例指定人數的群組聚集，並須符合「疫苗通行證」實施的相關要求。為減低病毒感染和傳播風險，房委會將因應需要採取措施控制人流和維持排隊秩序，並要求所有進入房委會處所的公眾人士均須接受體溫檢測、使用「安心出行」流動應用程式和佩戴口罩。

「出售綠置居單位2020/21」的選樓服務將於4月21日開始恢復，選樓通知書正按選樓次序分批發岀予合資格申請者。

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責任編輯：袁澍

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