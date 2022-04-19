【防疫措施】出入中大須出示疫苗通行證　無法接種疫苗師生須每周一檢

▲ 出入中大須出示疫苗通行證，無法接種疫苗師生須每周一檢。（資料圖片）

新冠疫情漸趨緩和，政府近日宣布將分階段放寬社交距離措施，並將於4月30日起實施「疫苗通行證」第二階段。中大提醒全體成員遵守進入校園的最新安排，包括將最新疫苗接種紀錄上載至疫苗接種紀錄、進入校園時必須出示「疫苗通行證」等措施。無法接種疫苗者須每周一檢。

中大表示，所有持「中大通」進入校園的教職員及學生必須把包括第三劑在內的最新疫苗接種紀錄上載至疫苗接種紀錄／定期病毒檢測申報系統，申報已遵從政府規定接種疫苗。若已於較早前申報第二劑疫苗接種紀錄，亦必須於接種第三劑疫苗後，盡快更新接種紀錄，以遵照「疫苗通行證」第三階段的最新安排。大學同時呼籲各成員把疫苗接種紀錄上載至最新版本的「安心出行」應用程式，方便進出全港餐飲處所及其他設施。

基於醫學原因無法接種疫苗的教職員及學生，則必須把醫學豁免證明書上載至網上申報系統，並每星期進行一次自我檢測及遞交網上申報表，方能進入校園。所有訪客在進入校園時，必須出示「疫苗通行證」，以供查核其疫苗接種紀錄或醫學豁免證明書。

最新熱門影片：【TOPick診症室】抗疫易鬱悶煩躁不安 中醫介紹三花茶減壓解鬱

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津