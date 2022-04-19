【康復者平台】新冠康復者即日起可登記「康復紀錄二維碼」　一文看清5大相關問題

▲ 新冠康復者登記平台今日啟用。（政府網頁圖片）

政府今日（19日）公布在「疫苗通行證」下，曾染疫的康復人士下載「康復紀錄二維碼」的安排，以及因應「疫苗通行證」接種要求於4月30日進入第二階段的執行細節。TOPick整合了一系列的相關問題。

1. 康復人士可在何處下載「康復紀錄二維碼」？

康復人士即日起可通過2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統下載「康復紀錄二維碼」；另亦可選擇以「智方便」或最新版本的「醫健通」流動應用程式下載「康復紀錄二維碼」。

2. 下載「康復紀錄二維碼」時需要填寫甚麼資料？

下載「康復紀錄二維碼」的人士需提供香港身份證號碼、身份證簽發日期及出院或陽性檢測結果日期的月份以作身分認證。至於只持有出生證明書或其他身分證明文件的人士則需提供出生證明書或相關身分證明文件號碼、出生日期及出院或陽性檢測結果日期的月份。

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另外，衞生署由4月19日開始發出的隔離令上亦會附有「康復紀錄二維碼」。

3. 「康復紀錄二維碼」有效期是多久？如何符合「疫苗通行證」要求？

「康復紀錄二維碼」在康復日期起計的180天（即六個月）內有效，期間康復人士可攜帶或出示「康復紀錄二維」碼替代疫苗接種紀錄進入「疫苗通行證」指明處所。康復人士亦可將「康復紀錄二維碼」儲存至「安心出行」流動應用程式，以便在進入主動查核「疫苗通行證」的處所時，進行掃描。

康復人士如已接種疫苗，也可透過「智方便」或「醫健通」流動應用程式，重新下載已包含其康復身分的疫苗接種紀錄二維碼。已接種兩劑或三劑疫苗的康復人士無需額外接種疫苗亦符合「疫苗通行證」要求。

至於尚未接種或只接種一劑疫苗的康復人士則須在「康復紀錄二維碼」有效期內接種所需劑量的疫苗，然後使用包含其康復身分的疫苗接種紀錄二維碼，以繼續符合「疫苗通行證」要求。

4. 「康復紀錄二維碼」如已過期怎麼辦？

在「康復紀錄二維碼」失效後，只要透過「智方便」或「醫健通」應用程序重新下載包含康復身分的疫苗接種紀錄二維碼，以進入「疫苗通行證」處所。

5. 現時一定要用「康復紀錄二維碼」才可以康復者身分進入「疫苗通行證」處所嗎？

康復者可在6月30日為止的過渡期內，康復人士可使用相關康復或感染證明進入「疫苗通行證」處所，包括：

出院文件

由政府或獲衞生署認可計劃承認的認可私營醫務化驗所陽性核酸檢測短訊／電子／紙本紀錄

衞生署快速抗原測試陽性結果人士申報系統的成功申報短訊／電子紀錄

衞生署發出的隔離令／2019冠狀病毒病測試陽性人士紀錄

其他由政府或醫院管理局發出的康復紀錄

不過港府表示，有關證明不包括快速抗原測試陽性結果的相片。而在過渡期後，康復人士必須使用「康復紀錄二維碼」，或按「疫苗通行證」的相關要求接種疫苗及使用包含其康復身分的疫苗接種紀錄二維碼進入「疫苗通行證」處所。

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責任編輯：郭詩詩