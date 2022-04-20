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【美食速報】「鮮選壽司」第二分店登陸山頂廣場　限定伊勢龍蝦壽司＋$100五貫吞拿魚拼盤

休閒消費 11:33 2022/04/20

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「鮮選壽司 山頂廣場店」香港第二店即將開幕！

繼「鮮選壽司」登陸DON DON DONKI 海之戀店，4月29日「鮮選壽司  山頂廣場店」將於山頂廣場登場！當中還會提供期間限定的吞拿魚壽司款式，包括定價為$100的五貫吞拿魚併盤（赤身、大拖羅、中拖羅），客人還可以享受伊勢龍蝦壽司（$50）。

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「鮮選壽司」的壽司飯是來自北海道的七星米，大米更是自家研磨而成的壽司飯。而壽司醋則用上用純米大吟釀及兩種紅醋混合而成，北海道產的利尻昆布和鹿兒島縣的鰹節混合而成的高湯，配上特制壽司醋而成的壽司醋。

首間「 鮮選壽司 海之戀店」以迴轉壽司餐廳登場，不過「 鮮選壽司 山頂廣場店」將會以快速送遞通道取代傳送帶，務求以最快的時間為顧客送上食物，讓客人享受新鮮壽司。

開幕日期 ： 2022年4月29（星期五）上午11時

「鮮選壽司 山頂廣場店」詳情：

分店名稱 ：「 鮮選壽司 山頂廣場店」

營業時間 ： 上午11時至晚上10時（截單時間：晚上9時15分）

地址 ： 香港香港島太平山山頂道118號山頂廣場1樓112-113號舖

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責任編輯：蕭雅文

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