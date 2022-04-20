【第五波疫情】海洋公園緊急培訓員工成護理動物救兵　學員冀公園復業與遊客分享知識

▲ 海洋公園培訓員工成動物護理員紓人手不足，學員冀公園復業與遊客分享知識。(海洋公園提供)

第五波疫情嚴峻，各行各業人手短缺。海洋公園疫情期間，動物部每天工作員工由約170名減至約60人工作，動物照顧亦受影響；急推內部動物護理支援員工培訓計劃，內部招募69員工應急，最終30人完成訓練，協助餵飼及清潔動物等。參與計劃的員工表示，期間認識更多動物知識，有助向入園人士分享，又認為清洗大象龜水池最大挑戰。園方則指出，新手護理員最大挑戰屬照顧體積大的海獅海豹，要學慬保護自己，才能近身照顧。

海洋公園鑒於疫情發展，2月中推出支援計劃，安排內部員工接受培訓照顧各展館的動物，照顧工作包括清潔獸舍、為動物制定營養餐單等，直至上周三（13日）結束計劃，以便員工返回原有崗位，為公園復業做準備。公園動物及保育部總館長祝效忠表示，部門於第五波疫情期間，部分員工染疫或成為緊密接触者，每天工作員工由最多170名，減至約60人，「高峰期每日每個展館都有1至2名員工未能上班」，人手嚴重不足，護理動物工作不斷積壓，故此培訓內部員工成為護理員。

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他續指，計劃由構思至推行只有短短一周，以填補不斷流失的人手，學員初期會為幫手清潔動物、遠距離餵食等，直至累積一定經驗才可近身照顧，「例如大型的海獅海豹即使沒有攻擊性，但單單體重壓人已可構成傷害，故此學員要慬得保護自己，才可以安全地近身飼養。」他直指，培訓期間持續有學員確診或因故退出，最終只得30人完成訓練。

於計劃中在「小狐獴與大象龜之旅」工作的Liz，原任職公園營運經理，負責處理客人查詢及統籌各部門會議時間，她表示，完成計劃後不只克服對蟲類的恐懼，更加深了解動物部的工作範疇，提高部門間合作與溝通，「知道幾時搵動物部的同事較方便」，更學懂的動物習性等知識，冀公園復業後可向入園人士分享。

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記者：陳麗娜