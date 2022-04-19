【兒童理財】家福會夥恒生合推理財電子書　教高小學生理財知識及正確消費習慣

▲ 恒生銀行與香港家庭福利會合辦的「e$mart理財童學會」推出理財電子書。

在新冠肺炎疫情下，學生已適應了網上學習模式。有見及此，恒生銀行（恒生）與香港家庭福利會（家福會）合辦的「e$mart理財童學會」推出理財電子書，讓小學生即使安在家中也可透過有趣的角色轉換，模擬體驗各種消費模式，學懂理財技巧。

理財電子書運用鮮明色彩及活潑繪畫，增加小學生對學習的興趣。學生可選擇代入不同情景的角色，過程中會明白各角色有個別的需要，因此購買物品時必須作出取捨，以免衝動性消費。

故事內容更設有小遊戲，迎合學生平日所接觸的遊戲模式，提升他們的投入感。角色扮演的遊戲約於15分鐘內便可完成，其後更設有問卷，可以即時檢討學生領略理財概念的情況，並會提供相關理財攻略。父母亦可透過電子書的內容及遊戲，與子女討論各使用金錢的情境，開啓日常的「Money Talk」。

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恒生銀行傳訊及企業可持續發展總監王美琪表示︰「恒生希望透過各項社區投資計劃，為年輕人及其家人提供理財知識及工具，協助他們妥善管理日常財務，保障自己的未來。由年輕人以至退休人士，均需要精明理財。恒生提供各類可持續金融及理財教育項目，提供適切的理財知識給不同年齡階層人士，透過互動及有趣的形式如理財電子書，讓他們更有把握地計劃人生各階段的目標。」

香港家庭福利會理財教育中心社工兼項目統籌王君偉認為︰「e$mart理財童學會電子書讓小朋友體驗電子交易及各種消費模式，令他們了解儲蓄及正確消費的重要性。由於數碼化理財是全球大趨勢，家長必須盡早教育子女使用相關理財工具的概念，同時裝備年輕人適應新的消費模式。」

最新影片推介︰

自2019年起，恒生與家福會合辦「e$mart理財童學會」計劃，教導小四至小六學生有關理財知識及電子交易。學生透過計劃的遊戲日及工作坊，從中體驗以電子銀包消費，在參與活動的過程，嘗試估計物品的價格及實踐虛擬消費，培養正確的消費習慣及理財概念。

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責任編輯︰林綺玲