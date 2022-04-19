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【復活節假期】漁護署夥警務處向121人違規露營、生火人士執法　開出16張違反限聚令、口罩令罰單

社會 19:43 2022/04/19

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復活節假期，漁護署夥警務處執法。（資料圖片）

漁農自然護理署今日（19日）表示，復活節假期期間，該署在各區郊野公園加強巡邏及執法，人員共向121名涉嫌在郊野公園違規露營或生火的人士採取執法行動，並就限聚令、口罩令開出16張罰單。

漁護署指復活節假期聯同香港警務處於熱門郊遊地點進行聯合執法行動，向違反《郊野公園及特別地區規例》（第208A章）、《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）的人士採取執法行動。

發言人重申，為減少社交接觸，現時該署轄下所有露營地點及燒烤地點仍然關閉，設施關閉期間，任何人士均不得在郊野公園進行露營或燒烤活動，亦不得進入已圍封的範圍。此外，市民亦必須繼續嚴格遵守防疫的相關法例和規定，在郊野公園範圍內妥善佩戴口罩，以及避免進行多於法例指定人數的群組聚集，違者可被檢控。

展望未來的長周末，發言人強烈呼籲市民切勿鬆懈，必須同心協力及持之以恆地遵守預防及控制疾病的相關規例，以減低2019冠狀病毒病病毒傳播的風險。市民應避免到人多擠迫的地方，並遵守社交距離措施。保持個人及環境衞生，妥善處理使用過的口罩及垃圾，並且「自己垃圾自己帶走」，減低病毒在社區傳播的風險以及保護環境。

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責任編輯：袁澍

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