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【排名登「世一」】香港劍神張家朗首回應　感到高興、感謝體院市民等支持

社會 20:18 2022/04/19

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「世一」張家朗。（FB圖片）

男子花劍世界盃貝爾格萊德站8強賽事，「劍神」張家朗7：15不敵意大利的對手，無緣4強。由於原本世界排名第一的另一名意大利劍手科干尼早在首圈出局，令世界排名積分出現逆轉，張家朗以總分200分成為新一哥。對於「世一」排名，張家朗首次作回應指感到高興及光榮。

    點擊圖片放大
  • 對於「世一」排名，張家朗首次作回應指感到高興及光榮。（FB圖片）
     

張家朗在Facebook發表帖文回應登上世界第一排名的事件，他說奥運後曾定下想達成的其中一個目標，是希望可以成為花劍世界第一。而有幸在今次的世界盃貝爾格萊德站比賽後，積分累積成為第一位，「能成為世一感到非常高興及光榮，真的很感謝體院團隊，教練及隊友，父母家人，香港市民及各方友好一直以來對我的支持和支援及爱載，讓兒時的夢想得以實現。」

他還希望在運動生涯裏的每一場比賽都盡所能發揮到最好，爭取好成績以不負大家對他的支持，更希望大家都努力，一步一步走近人生目標，實現夢想，「最後希望大家抗疫成功，可以一齊過回正常生活。」

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責任編輯：袁澍

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