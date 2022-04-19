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【兒童心理】疫下特殊需要兒童情緒問題大增　專家提出6招家長留家提示疏導情緒

社會 20:22 2022/04/19

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港大醫學院藥理及藥劑學系黃志基。

疫情下無論是家長或孩子都要在家工作或上課，「困獸鬥」下兒童情緒問題大增，當中特殊需要兒童問題尤其嚴重。

港大醫學院兒童及青少年科學系臨床助理教授曹蘊怡表示，港大調查超2萬個家庭，發現在新冠疫情期間，一般兒童的行為和情緒困難均有增加，而因兒童需上網課，少運動，父母壓力大，兒童生活質素亦隨之變差。至於特殊需要兒童，其行為情緒問題遠超一般小朋友。曹蘊怡指，因他們要定時復康訓練及覆診，但疫下有66%復康服務受影響，使父母壓力更大，疫情期間，特殊小朋友受到不當對待亦大增。

曹蘊怡強調，專注力不足、過度活躍症是「生理上的病症」，並不是學童或家長的錯。她提醒家長，目前的局限只是短暫的，並不是常態，父母要保護好心理健康，提升抗逆力，亦要留意壓力信號，尋求幫助。

香港大學醫學院藥理及藥劑學系系主任黃志基提出6個特殊需要兒童家長於疫情期間的留家提示：

  • 在生活中保持正面積極的態度
  • 確保所有家庭成員都了解家規
  • 建立孩子的自信及對家長的信任
  • 幫助孩子遵循指示
  • 促進更良好的行為
  • 減少衝突

黃志基表示，對於家長，重要的是要了解疫情時期對患有ADHD的兒童有多困難，家長要與孩子保持聯繫，詢問他們的感受，並在需要時與孩子討論每天日程安排。他續指，對於ADHD患者而言，保持社交距離可能相當具挑戰性，他們的感染風險亦較高，呼籲家長要盡快為特殊需要兒童接種疫苗。

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記者：黃穎津

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