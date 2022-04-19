【復課】有小學擬全校3%陽性率自行停面授　同班1人中招倡全班做核酸檢測

▲ 葵涌佛教林炳炎紀念學校高小級別今日（19日）率先恢復面授。（陳靜儀攝）

全港學校今日（19日）起陸續恢復半日面授課堂，衞生防護中心今布15名師生快速測試呈陽性，其中1間國際學校多達12名學生快測呈陽性亦毋須停課。有小學校長稱最新停課機制比以往更寬鬆，為免引起家長擔心，為做得更「隱陣」，當全校師生陽性率接近停課機制的5%，如達3%便會考慮停面授、改上網課，亦有小學會建議確診學生的同班同學去做核酸檢測。

據教育局日前更新《學校健康指引》的「暫停面授課堂機制」，以同一上學日計算，全校教職員及學生快測呈陽性的總人數達5%，或個別班級達10%，衞生防護中心便會啟動流行病學調查，並按校內疫情考慮暫停面授課堂及改善通風等。而按中心今午在疫情記者會上公布，復課首日共接獲學校呈報15名師生快測陽性，包括14名學生及1名教師，其中2名學生分別來自2間本地小學，14名學生來自同一間國際學校，全部學校毋須停課。

上水鳳溪第一小學校長朱偉林估計，國際學校學生「相對自由奔放啲，無咁緊張，活動依然咁多」，他亦認為由學校把關、上報快測陽性個案的停課機制是好事，但衞生防護中心「把尺比以前鬆好多」，倘校內出現陽性個案，始終存在感染險，料會引起部分家長擔心、討論「返與唔返」，由於學校亦有自主權決定是否自行停課，故他已計劃好較「穩陣」的後備方案，一旦校內師生陽性比率未達停課指引的5%，但已達3%水平，便會考慮在法團校董會通過後自行決定暫停面授，轉上網課，讓學生保持學習，亦可以讓家長、教師安心，「如果人心惶惶，影響學與教都唔好」。其學校目前仍在放復活節假、下周一（25日）才分批恢復面授。

首批恢復面授的小學之一、葵涌佛教林炳炎紀念學校校長李玉枝指，經校方在門口檢測學生快測棒結果後，已達到「零確診」，惟鑑於社區疫情，校方隨時準備有學生確診，加上最新指引同住者才算為密切接觸者，同班同學亦不算，故學校會做得穩陣些。

她舉例指，以一班25人計算，倘未達2至3個學生確診的10%比率，如只有1名學生確診或被列密切接觸者，校方亦會出通告公布，並建議同班學生家長帶子女去做核酸檢測，獲陰性結果才返學，「前後左右高危啲」，故會特別鼓勵有關學生檢測，加強保障，

初步咁諗，相信為咗小朋友安全，估計家長唔介意，願意配合嘅。

同樣在今日復課的荃灣商會學校校長周劍豪則認為，經過專家審視的最新停課機制值得信賴，校方暫時亦無接獲家長反映特別擔心，故相信在每日快測要求、學校加裝抽風設備，以及學生做好本分、戴好口罩等，已有足夠保障，「都要相信專家，要啟動返學架啦。唔敢話百份百（安全），但要取個平衡。」

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記者：馮琪雅