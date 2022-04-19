【特首選舉】李嘉誠支持李家超　出任競選辦顧問團成員

▲ 消息指，李嘉誠將任李家超顧問團成員。（經濟日報資料圖片）

特首選舉唯一候選人李家超，即將公布競選辦的主席團及顧問團名單，人數料多達150人，囊括政商界人士。長和系資深顧問李嘉誠任顧問團成員。

另外，在李家超宣布參選初期，其競選辦主任及副主任已經就位，名單如下：

主任：

全國人大常委譚耀宗

副主任：

政制及內地事務局前局長譚志源、基本法委員會委員莫樹聯、畢馬威中國前副主席龔永德、信和集團副主席黃永光、東亞銀行聯席行政總裁李民斌、前政府資訊科技總監楊德斌、全國政協委員蔡黃玲玲、全國政協委員陳清霞、全國青聯副主席梁宏正、立法會議員陳勇、立法會議員黃元山、立法會議員鄧飛、立法會議員霍啟剛、立法會議員黃英豪、立法會前秘書長吳文華、資深傳媒人盧永雄

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記者：陳宛彤