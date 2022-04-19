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【強檢名單】40幢大廈納入強檢　涉荃景花園、維景灣畔【附名單】

社會 21:13 2022/04/19

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因應有初步陽性及確診個案曾到訪，有40幢大廈今日（19日）被納入強制檢測公告，有關市民須於4月20日至21日內完成檢測。當局指，任何曾於指明期間及時段身處指明地點的人士，不論以何種身分身處該等地點，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客，均須完成強制檢測。指明時間及時段可按此瀏覽

40幢大廈名單:

1.大埔寶雅苑家和閣

2.青衣長康邨康順樓

3.鑽石山鳳德邨碧鳳樓

4.沙田瀝源邨壽全樓

5.上水清河邨清譽樓

6.馬鞍山利安邨利華樓

7.荃灣荃景花園7座

8.馬鞍山耀安邨耀遜樓

9.沙田好運中心竹林閣

10.屯門恒順園5座

11.天水圍天慈邨慈心樓

12.大埔大埔頭17號敬羅家塾

13.香港仔鴨脷洲邨利澤樓

14.葵涌曉峯居第2期B座

15.葵涌葵芳邨葵健樓

16.粉嶺暉明邨昇暉樓

17.葵涌興芳路196號葵豐大廈

18.葵涌葵涌邨映葵樓

19.葵涌麗瑤邨貴瑤樓

20.葵涌石蔭邨仁石樓

21.將軍澳景林邨景松樓

22.荃灣享和街38號好景樓

23.荃灣青山公路-荃灣段210號富華中心

24.將軍澳富康花園3座

25.荃灣荃景花園10座

26.將軍澳維景灣畔9座

27.荃灣爵悅庭北爵軒

28.將軍澳英明苑明志閣

29.荃灣禾笛街23號

30.粉嶺祥華邨祥和樓

31.沙田花園城雅仕苑

32.大圍曉翠山莊11座

33.洪水橋紫翠花園15座

34.屯門怡樂花園3座

35.大埔頌雅苑頌善閣

36.大埔嘉熙6座

37.薄扶林碧瑤灣24座

38.油塘油麗邨康麗樓

39.石硤尾石硤尾邨美禧樓

40.牛頭角牛頭角上邨常逸樓

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責任編輯：袁澍

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