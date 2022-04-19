【特首選舉】李家超競選辦主席團顧問團名單出爐　148人雲集政商界名人（附名單）

▲ 李家超。（資料圖片）

特首候選人李家超晚上公布主席團、顧問圖名單，148人名單雲集政商界名人，其中顧問團多達58人，包括長和系資深顧問李嘉誠、恒地創辦人李兆基、九龍倉前主席吳光正。

至於主席團亦有90人，涵蓋各建制政黨主席，以及多名港區全國人大代表、政協委員，例如政協常委唐英年。另外，長實主席李澤鉅、前金管局總裁陳德霖、前港交所行政總裁李小加，亦是主席團成員。

【顧問團名單】

包陪慶（女）

任志剛

伍淑清（女）

何世柱

吳光正

吳康民

吳清輝

呂志和

李少光

李兆基

李宗德

李祖澤

李國章

李國寶

李焯芬

李業廣

李嘉誠

林貝聿嘉（女）

林淑儀（女）

林廣兆

林樹哲

施子清

查史美倫（女）

洪祖杭

胡應湘

胡鴻烈

Ronald Joseph Arculli（夏佳理）

徐立之

Henry Litton（烈顯倫）

袁武

郭炳聯

郭鶴年

陳東

陳永棋

陳啟宗

陳清泉

陳馮富珍（女）

陳經緯

張學明

梁定邦

梁智鴻

黃志祥

曾鈺成

曾德成

馮國經

楊釗

楊孫西

Michael Kadoorie（米高嘉道理）

鄭家純

鄭慕智

鄭耀棠

劉漢銓

盧文端

鄺保羅

戴德豐

羅范椒芬（女）

羅康瑞

譚惠珠（女）

【主席團名單】

王力平

王少華（女）

王䓪鳴（女）

王惠貞（女）

史立德

任詠華（女）

成龍（陳港生）

朱葉玉如（女）

lan Grenville Cross（江樂士）

何柱國

何超瓊（女）

余國春

吳良好

吳秋北

吳換炎

李山

李中

李小加

李家傑

李國棟

李慧琼（女）

李澤鉅

李應生

汪明荃（女）

沈南鵬

邱達昌

邵善波

林建岳

林曉輝

林龍安

姚志勝

施榮懷

查毅超

段崇智

胡定旭

唐英年

孫煜

容永祺

徐莉（女）

涂輝龍

陳南祿

陳振彬

陳曼琪（女）

陳智思

陳德霖

陳聰聰（女）

馬逢國

高永文

高敬德

屠海鳴

張翔

張宇人

張志剛

張國鈞

梁志祥

梁志堅

梁毓偉

梁錦松

凌友詩（女）

凌俊傑

Allen Zeman（盛智文）

許榮茂

麥美娟（女）

黃國

黃玉山

黃錦良

曾智明

湯家驊

葉劉淑儀（女）

廖長江

管浩鳴

蔡毅

蔡加讚

蔡冠深

鄧清河

鄭李錦芬（女）

鄭翔玲（女）

劉業強

滕錦光

黎棟國

盧偉國

盧煜明

盧瑞安

霍震寰

繆建民

蘇長榮

蘇清棟

譚錦球

釋寬運

龔俊龍

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記者：林曉君