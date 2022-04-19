【公屋供應】小蠔灣及東涌東擬建萬伙公營房屋　樓高達168米或破全港新高

▲ 東涌東站一帶正在填海，擬建大批商業及住宅用地。（政府新聞處圖片）

擬建港鐵小蠔灣站及東涌東站，正規劃興建近萬伙公營房屋，其中小蠔灣車廠上蓋分4期發展，首批公營房屋有4,280伙，最快2030/31年分階段落成。至於東涌東站對出的114區及117區，正在填海造地，共建約5,210伙公營房屋，料2029年落成，入伙居民料可使用鐵路出入市區。

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港鐵東涌綫即將動工西延，增建東涌東站，以及興建新總站延至東涌西站，料2029年完工。至於擬建小蠔灣站就未有啟用時間表，當局曾稱，盼配合小蠔灣車廠上蓋發展項目首批居民於2030年入伙。去年《施政報告》稱，小蠔灣車廠上蓋料提供2萬伙公私營房屋，作為中長期供應。

房署向離島區議會提交文件，交代佔地30公頃的小蠔灣車廠用地，擬議公營房屋發展方向，諮詢地區意見。地皮按港鐵車廠搬遷進度，分4期發展；當中港鐵負責發展第1至3期的私樓項目；餘下用地就屬於公營房屋第1及第3期發展。至於公營房屋第4期發展詳情，今次文件未提及。

文件披露，小蠔灣擬建公營房屋位於車站東面。按現時發展計劃，港鐵將分階段建造上蓋平台，待2027年完成第一期工程後，港鐵會把第1及第3期用地交予房委會建屋，預期分別最快於2030/31年及2039/40年落成。兩期公營房屋合共有7座，合共有4,280伙；大廈可建最多45層，樓高上限達168米，料超越正在動工的元朗朗邊公營房屋樓高約155米，創全港最高公營房屋紀錄。

至於擬建東涌東站一帶，目前正在填海造地。第114區及117區分別擬建公營房屋，兩個發展區具地利優勢，均接近港鐵站，料兩區居民徒步約數分鐘即達。114區及117區共建8座大廈，提供5,210伙，預期2024年第四季展開工程，2029年落成，料居民入伙時可享鐵路服務，來往市區或東涌市中心等地區。

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記者：吳卓峰