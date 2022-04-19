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【院內感染】仁濟68歲新冠男病人感染抗萬古霉素腸道鏈球菌　同病房4人情況穩定

社會 21:50 2022/04/19

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仁濟68歲新冠男病人感染抗萬古霉素腸道鏈球菌。（資料圖片）

仁濟醫院今日（19日）表示，一名68歲確診新冠肺炎的內科住院男病人，於4月13日確診為抗萬古霉素腸道鏈球菌帶菌者。院方按既定感染控制程序展開追蹤篩查後，再發現同一病房內5名新冠男病人（年齡由73歲至91歲）確診帶有抗萬古霉素腸道鏈球菌，各人均沒有出現感染病徵，當中1名新冠病人早前已離世，其餘4名病人目前情況穩定，正接受隔離治療。

該病房已經加強執行下列各項感染控制措施，包括加強手部衞生，以及嚴格執行接觸傳播防護措施；加倍注意高感染風險的處理程序及加強有關病房的消毒及清潔。

院方會繼續加強執行感染控制措施，並密切留意有關病房的情況。院方已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生署衞生防護中心作出跟進。

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記者：黃穎津

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