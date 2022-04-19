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【虛報確診】涉於快測平台上載他人快測陽性結果　警首次就虛報確診執法拘3男女

社會 22:00 2022/04/19

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警方拘捕3人涉嫌於快測呈報平台虛報新冠陽性個案。

警方拘捕3人涉嫌於快測呈報平台虛報新冠陽性個案。網絡安全及科技罪案調查科人員根據相關部門轉介，經深入調查後，今日（19日）在旺角、天水圍及葵涌拘捕1名本地男子及2名本地女子，年齡介乎25至37歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章）。

調查顯示，3名被捕人涉嫌在「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」提供虛假資料，於申報系統上載不屬於自己的快速抗原測試陽性結果，有其中1名被捕人上載不屬於自己的身份證明文件，違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章）第3條，「明知而向獲授權人員提供任何在要項上屬虛假或具誤導性的資料」。

行動中，人員一共檢獲3部手提電話。所有被捕人現正被扣留調查。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

根據《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章）第3條，任何人明知而向衞生主任或獲授權人員提供任何在要項上屬虛假或具誤導性的資料，即屬犯罪。違例者最高可被罰款10,000元及監禁6個月。另外，欺詐屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年，市民切勿以身試法。

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記者：黃穎津

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