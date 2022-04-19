【創科發明】香港研發乳癌康復者胸圍奪發明展金獎　3D打印成本僅同類產品十分一

香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）共有9項所研發的技術及產品，參加2022年日內瓦國際發明展獲獎，當中3項獲得金獎，其餘則獲銀獎。金獎產品包括「為乳癌康復者開發舒適胸圍」，研發團隊以三維人體掃瞄技術為康復者度身訂造胸圍，讓成本為歐美同類胸圍的十分一。

研發團隊稱，由於市面的義乳產品大多根據西方人體重及身型製成，亞洲乳癌康復者往往難以購買到合身的義乳。項目為乳癌患者開發全新設計的胸圍組合，照顧不同年齡、體重指數及體型的康復者的不同需要。胸圍採用精密的人體工學設計及三維材料工程，減少生產成本，為曾接受乳房切除手術乳癌康復者提供舒適的體驗，舒緩其於康復期間所面對的潛在健康問題和心理壓力。

團隊指，該款胸圍根據患者的體態及年紀等度身訂造，會先為康復者進行三維人體掃瞄及乳房密度測試，再以三維印技術製作胸墊，胸圍不易移位，亦能平衡左右乳房重量。市面上歐美同類產本售價高達4,000至5,000元，該款胸圍配件價格料僅為歐美產品的十分一。

另一獲金獎的為再生皮革技術，皮革生產過程中會產生污水及「六價鉻」這類有害化學殘留物。HKRITA 研發此項再生皮革技術,將廢舊的皮革產品分離、分類和回收，再造成有用的原材料，以製造全新的再生皮革產品。過程分兩個步驟進行，首先將廢舊皮革產品打碎,分離出高純度的皮革纖維，並將游離鉻轉化為可溶性鹽或複合物。已分離的皮革纖維在溫和條件下，與糖或蛋白質等環保生物基黏合劑產生反應，重組膠原纖維，形成全新的皮革。透過此嶄新、以生物為基礎技術製成的再生皮革，具防水及可生物降解功能,令皮革回收過程形成「良性循環」。

最後一款「具彈性的三維針織打印技術」，由HKRITA、香港理工大學及 InLab Innovation共同開發，運用三維針織打印技術，作為生產家具部件的彈性材

料。有關技術採用的針織結構於紡織品生產獲廣泛使用，但卻鮮有用於家具部件製造行業,相信新開發可克服傳統行業面臨的問題，加強三維打印技術在家具製造業的應用。此外，與傳統的生產方法相比，三維針織打印技術不但有助減少近半的廢料，且不會令製成品強韌度減弱或完整度受損。除家具部件外，有關技術亦可用於生產手袋、鞋履中底等質地柔軟的產品。

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記者：蘇文軒