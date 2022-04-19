【內地專家】內地專家今訪機場及社區健康中心　分享外防輸入相關經驗

▲ 中央派遣的內地疫情防控專家今日到訪深水埗地區康健中心，了解地區康健中心於地區層面的防疫抗疫工作，包括舉辦相關的教育活動及提供疫苗接種服務等。（政府新聞處）

由中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所所長闞飆率領的內地疫情防控專家組4月7日抵港開始工作。今日（19日）繼續在港考察行程，先後到訪香港國際機場、天水圍（天業路）社區健康中心和深水埗地區康健中心，了解特區政府相關的防疫措施。

上午，專家組到訪香港國際機場，參觀設於T1中場客運廊的一號臨時樣本採集中心，了解特區政府就抵港人士實施的檢疫措施和檢測安排。專家組亦分享了內地在外防輸入方面的相關經驗。

其後，專家組與食物及衞生局局長陳肇始參觀天水圍（天業路）社區健康中心。醫院管理局新界西醫院聯網總監鄧耀鏗醫生向他們介紹指定診所的角色，包括治療輕症的確診病人、根據藥物的臨床指引為合適的病人處方新冠口服藥及提供健康資訊。內地專家也跟醫護人員交流治療新冠病人的經驗。

下午，專家組到訪深水埗地區康健中心。中心職員向專家組介紹地區康健中心於地區層面的防疫抗疫工作，包括為市民提供疫苗接種服務、派發抗疫物資包、發放新冠肺炎相關的健康資訊、舉辦防疫抗疫教育活動及提供熱線支援服務等。此外，地區康健中心由今日開始向60歲或以上長者服務對象免費提供快速抗原測試套裝，支援及鼓勵他們多做檢測。專家組也視察了相關的服務情況。

陳肇始教授，特區政府將繼續落實「減少死亡、減少重症、減少感染」的防疫策略。通過快速擴大公營醫院的治療能力，以及按新冠病人的病情進行分流和分層治療，集中資源救治病人，但與此同時亦加強在社區層面提供適當的醫療支援給確診人士，避免病人由輕症變重症。地區康健中心一直積極於地區層面全力推廣及參與各項防疫抗疫工作，配合政府的抗疫政策措施，提供資訊、健康教育，及積極服務市民，同心抗疫。當局會竭盡所能遏止這一波疫情，保障市民生命安全。

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記者：黃穎津