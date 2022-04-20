【金宵大廈2】「姐姐」黃婉華首回應種族歧視指責　發文致歉：絕無不尊重之意

▲ 黃婉華有回應。

TVB熱播劇《金宵大廈2》第4個單元《姐姐》內，飾演工人姐姐LuLu的舞台劇演員黃婉華，無論說話、神態甚至外型都似足工人姐姐，但由於她將皮膚塗啡扮菲律賓人有歧視之嫌,事件引起廣泛討論。

社會廣泛討論

隨後，法新社港台澳主管Jerome Taylor在社交平台轉發該事件帖文，批評黃婉華塗啡皮膚的行為「appalling（駭人聽聞）」之後，法新社更有專題報道，訪問家政工人兼國際移民聯盟主席Eni Lestari，指事件對常面對歧視的外傭為「an insult（侮辱）」。

TVB亦有為事件作出回應，指該故事講述家庭內的傭工與僱主之間的情節，否認歧視國籍，並強調絕無意在任何節目中表達不尊重或歧視任何國籍，並向任何可能受此事影響之人士表達歉意。

而TVB總經理曾志偉早前亦有回應：「其實係角色需要由黑變白，咁如果拍戲講外星人，我哋搵人扮外星人又係歧視咩？完全係根據劇情需要。」

及後就連十優前港姐冠軍麥明詩，她在社交平台表達感受：「香港如果能夠畀多啲機會少數族裔演出，represent番自己種族，而唔係由另一個種族去represent，唔係更好咩？」隨即引起網民熱議。

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【金宵大廈2】黃婉華塗啡演外傭姐姐惹爭議 《姐姐》下集劇情交代膚色改變事出有因

為事件首度發文回應

至於飾演「姐姐」的黃婉華今天（4月20日）早上於個人社交平台發文，為此事件首度作出回應，以英文寫道：

I have taken some time over the past few days to process my emotions, reflect, speak to members of the community and listen to the many voices that have reached out to me. I sincerely apologise to all who have been negatively affected in any way by the 7th chapter "Jei Jei" of the Barrack O'Karma 1968 drama series, and my role in it. I have learned through this incident that professionally trying my best to analyse, interpret and act a given role to fulfil the storyline, is only part of the job. I genuinely have no intention to disrespect or racially discriminate any ethnic group, please forgive me for getting it wrong. It has been a challenging experience to be at the centre of a lesson that art reflects deeply entrenched social attitudes. Open sharing, if handled well, can surely only be good in raising awareness of issues that need to be discussed. I am truly sorry that my insensitivities have offended and hurt. I am committed more than ever to using my acting for the good of the community.

黃婉華的發文大意是指經過連日來的心情沉澱,聆聽外間的反應和聲音,以及對有關機構傾談,我真誠地向任何受此事影響人士表示歉意。

她指，希望大家明白她的工作是盡其最大努力演好角色,絕無有意地不尊重或種族歧視的成份,請大家體諒。

黃婉華並表示這次事件是其很大的經歷,令她從中明白原來作為演員的演出會引起那麼大的迥響和聲音。

最後她再次向受影響人士道歉並承諾會糾繼續演好戲,為社會做一個好榜樣。

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演藝學院畢業

現年32歲的黃婉華於《金宵大廈2》飾演菲律賓籍姐姐Louisa，她接受TOPick訪問表示，認為這個角色有很大挑戰性，並非是個一般的工人姐姐，故作為演員而言是很大的挑戰和滿足感。

她坦言當時收到劇本非常緊張：「Louisa所說的話是帶菲律賓口音的廣東話和英文，我訪問了不同的菲律賓姐姐，包括家中的姐姐，還有一次星期日在咖啡店內練習時，跟兩位菲律賓姐姐以菲律賓語對話。」

黃婉華出生於加拿大，曾兩度回流返港。她在2012年畢業於加拿大卡加里大學，獲市場學學士學位。之後回港修讀戲劇，在2019年於香港演藝學院戲劇學院獲戲劇藝術學士（榮譽）學位。

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