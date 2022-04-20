【持刀傷人】青衣長康邨男持刀傷人　疑因噪音問題斬傷兩名6旬鄰居

▲ 青衣長康邨男子疑因噪音問題與鄰居起爭執，持刀斬傷兩人。（資料圖片）

青衣長康邨發生持刀傷人案。事發今晨（20日）6時23分警方接獲青衣長康邨康泰樓保安報案，報稱一名男子在大廈2樓電梯大堂，以刀向兩人施襲。警員接報後趕到現場，即將持刀男制服，他手部亦受傷，與被斬的夫婦分別由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。

警方正調查事件，據了解，持刀斬人是一名40歲姓黃的男子，疑因噪音問題，與64歲姓謝及60歲姓黃的鄰居夫婦發生爭執，期間黃男疑情緒激動持利器向二人施襲，斬傷對方眼及手部。64歲丈夫右眼、右手、左手受傷、60歲妻子右手掌受傷、持刀漢則手部受傷，警方以涉嫌「傷人」拘捕40歲黃男。

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責任編輯：李榮忠