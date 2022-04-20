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【封區檢測】觀塘順利邨利恒樓圍封強檢　屯門山景邨景富樓揪5宗陽性個案【不斷更新】

社會 16:07 2022/04/20

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熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（陳國峰攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【16:00】觀塘順利邨利恒樓圍封強檢

政府宣佈，下午4時起圍封觀塘順利邨利恒樓強檢，受檢人士於今日晚上9時半前接受檢測，目標是在明日下午約1時完成此行動。

【08:30】屯門山景邨景富樓約0.3%住戶染疫

屯門山景邨景富樓共有1,599名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現5宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪776戶，當中95戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：李榮忠

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