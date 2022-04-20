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【高空擲物】屯門大興邨天降忌廉蛋糕　管理處：屬刑事罪行勿以身試法

健康 10:37 2022/04/20

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屯門大興邨天降忌廉蛋糕，網民笑言「忌廉血滴子」。

屋邨、屋苑高空擲物事件經常發生，行為隨時危害他人安全，後果可大可小。近日有屯門街坊在網上發文，大興邨有住戶高空投擲忌廉蛋糕，管理處更貼出告示指此舉屬刑事罪行，籲切勿以身試法，貼文發佈後引起網民討論。

日前有網民在Facebook群組「我們的大興邨」發文並分享圖片，指大興邨辦事處於上周二（12日）貼出告示，內容顯示「最近接獲本座27室住戶投訴有人高空擲物忌廉蛋糕」，指此舉不僅危害他人生命，亦屬刑事罪行，為己為人，呼籲居民切勿以身試法。

貼文引起網民討論，有人表示同類事件已經並非首次發生，甚至早在去年已有人高空投擲忌廉蛋糕，亦有同邨其他大廈的街坊表示，曾有人從窗口倒雲吞落樓下、以及高空投擲火機等。

    點擊圖片放大
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對此，不少網民都笑言，「好似玩緊獎門人」、「下次高空跌舊黃金」，更有網民貼出周星馳電影《整蠱專家》劇照，形容高空投擲忌廉蛋糕如同戲中出現的整蠱道具「忌廉血滴子」。

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責任編輯：羅嘉欣

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