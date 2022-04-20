【Netflix蝕錢】十年來首度大量流失用戶　將進一步打擊「串流寄生族」

▲ Netflix《魷魚遊戲》近年成全球熱話。

串流影視平台 Netflix於昨天（19號）黃昏公布業績，當中第一季訂閱用戶流失20萬人，是Netflix十多年來首次付費訂閱人數下降，並預期第二季全球訂閱用戶將持續流失200萬！Netflix並推計劃連串大計，旨在增加公司收入及提高訂閱用戶人數。

Netflix近年不少原創劇集或電影都大受歡迎，如《Tinder詐騙王》、《創造安娜》、《魷魚遊戲》都造成話題，不過Netflix在致股東的信函表示，公司的營收成長大幅放緩，即使家庭滲透率高企，但市場競爭等各種因素，造成營收成長的阻力。

另外，Netflix 表示因暫停俄羅斯的服務以及逐步縮減俄羅斯所有付費會員，導致70萬用戶流失。而公司本預期第一季付費訂閱用戶會淨增50萬。

▲ Netflix《創造安娜》

Netflix發言人在業績記者會上提到，過去反對串流服務中加入廣告，但現時不再堅持，對串流服務加入廣告「相當開放」，或推較低價而容許廣告播出的訂閱方案，讓消費者有更多選擇。

同時Netflix表示，因用戶帳號共享情況比較嚴重，現時全球2.22億付費訂閱的家庭外，另有1億以上的家庭透過帳戶共享來欣賞，因此不排除在未來一年全球加緊帳戶共享的條款。

近期Netflix在智利、哥斯達黎加、秘魯推出新制，提高家庭帳號方案收貴，才容許增加最多2名額外用戶，意即非同住家庭的成員將強制收費，Netflix發言人表示仍觀察新制度的成效，相信未來會在更多地區推行。

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