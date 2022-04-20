【腸胃炎】幼兒患急性腸胃炎上吐下瀉　兒科醫生解構諾如病毒4大謬誤

▲ 幼兒患急性腸胃炎，醫生解構諾如病毒4大謬誤。

小朋友患腸胃炎，往往出現上吐下瀉，而其中由諾如病毒引致的急性腸胃炎，傳染力高，只要吃到被污染的食物或水，手部接觸受污染物再觸碰口鼻、眼睛等，或透過飛沫，往往就會受感染。有台灣兒科醫生解釋有關諾如病毒的謬誤，並分享照顧飲食的原則。

台灣兒科醫生徐嘉賢在facebook專頁「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」發文，分享有關諾如病毒引致急性腸胃炎的謬誤。

諾如病毒的症狀包括腹痛、嘔吐，部分人會水瀉或發燒、肌肉酸痛，特別是幼兒及長者，特別容易脫水。他指出，諾如病毒雖然聽起來很可怕，但其實只是一般的病毒腸胃炎，治療原則與其他腸胃炎一樣。

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狂飲運動飲料？

有人認為，患上腸胃炎又痾又嘔，需要狂飲運動飲料，補充電解質，不過徐醫生指出，運動飲品裡的濃度，不一定正確，與其購買運動飲品，不如去買「口服電解液」，有些是「粉裝」需要沖水，有些則是瓶裝，都很方便。

一定會腹瀉？

另外，有些人以為腸胃炎必定會腹瀉，但不會發燒，如果發燒就不是腸胃炎。徐醫生表示，這是很常見的誤解，不過，腹瀉不一定會出現，有可能只是嘔吐和發燒，或是只有輕微的腹瀉，而且由於是由病毒引致的腸胃炎，很有可能會發燒。

一次感染終生免疫？

不少嬰兒都有服食輪狀病毒疫苗，家長不明白為何孩子還會感染病毒型腸胃炎。徐醫生表示，輪狀病毒不等於諾如病毒，所以前者的疫苗無法保護後者的入侵。他亦強調，以往感染過諾如病毒，並不代表可以「終生」免疫，就像感冒一樣，有可能會再次感染。

要完全禁食？

急性病毒型腸胃炎是被「傳染的」，並不是因為飲食作息不正常所致，也不是胃食道逆流。即使患上腸胃炎，也不代表要完全禁食，相反，應該盡早適應飲食，避免低血糖和脫水情況，但應少量多餐，也要清淡，例如飯、白麵包等，也可以吃適量的水果，避免難消化的食物、奶製品、油炸和高糖食物。

若是BB感染，可以稀釋奶粉，減少乳糖蛋白，若情況仍持續，可換無乳糖奶粉。若是餵母乳，可以繼續餵哺。另外，徐醫生指出，醫學證實益生菌對腸胃恢復有幫助，可以縮短病程，所以可以吃益生菌。

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責任編輯︰王明芳