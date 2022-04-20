【反罪惡行動】警於復活長假搜九龍城區工業大廈　搗破多間無牌吧及賭檔拘176人

▲ 警於復活長假搜九龍城區工業大廈，搗破多間無牌吧及賭檔拘176人。（資料圖片）

西九龍刑事總部聯同九龍城警區於復活節假期前後（14至19日）展開代號「犁庭掃穴」及「長天」的反罪惡行動，突擊搜查九龍城工廠區內多棟工業大廈，人員在兩個行動中，共搗破5個非法賭檔、4間無牌酒吧及1間違規經營的派對房間，拘捕176人，年齡介乎14至69歲，並向違反《預防及控制疾病條例》的人士，發出合共177張定額罰款通知書。

西九龍刑事總部昨日（19日）凌晨約二時展開代號「長天」行動，突擊搜查土瓜灣道94號一棟工廠大廈，搗破3間無牌酒吧和1個百家樂賭檔，及搗破位於土瓜灣道373號的一間無牌酒吧，拘捕106人，年齡介乎19至61歲，及向違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》（第599G章）的人發出共109張定額罰款通知書。

人員在4間無牌酒吧內，拘捕2名本地男子、1名本地女子及1名外籍男子，年齡介乎19至46歲，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。場所內66名本地男子及25名本地女子，年齡介乎14至57歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕。警方亦在土瓜灣94號的地下對開檢獲懷疑可卡因及搖頭丸，懷疑有人從工廈單位窗口拋出毒品。經調查後，其中一間無牌酒吧內的10名本地男子及4名本地女子亦涉嫌「販運危險藥物」被捕。行動中檢獲的毒品總市值約為6.2萬元。行動中，人員檢獲至少256罐啤酒、116支烈酒、16部電視機、28組音響及134個骰盅等，總值超過70萬元。

至於人員搗破位於土瓜灣道94號的百家樂賭檔時，亦拘捕了一名50歲本地女子涉嫌「管理賭博場所」。場所內兩名分別28及47歲本地男子則涉嫌「協助管理賭博場所」被捕，另外2名本地男子及6名本地女子，年齡介乎28至61歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中，人員在單位內檢獲3部電腦、3部電視機、1張賭枱、1張電動麻雀枱、9萬元籌碼及現金港幣3.1萬多元等證物。

人員於昨日行動中，一共向涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》（第599G章）的人發出109張定額罰款通知書。

另一方面，西九龍刑事總部聯同與九龍城警區刑事部於復活節假期前後，展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查九龍城區內多棟工業大廈及唐樓，搗破4個非法釣魚機及百家樂賭博場所和1間派對房間，拘捕50名本地男子及20名本地女子，年齡介乎14至69歲，涉嫌「管理賭博場所」、「協助管理賭博場所」、「非法集結」、「管有攻擊性武器」及「以三合會社團成員身份行事」。場所內有68人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，人員檢獲麻雀枱、啤牌、電視、籌碼等。

警方強調，無牌賣酒或管理賭博場所屬嚴重罪行，前者一經定罪，最高可判罰款100萬元及監禁2年；後者一經定罪，最高可判罰款500萬元及監禁7年。

市民於無領取牌照的地方飲酒或在賭博場所內賭博亦屬違法，前者一經定罪，最高可判罰款2000元；後者一經定罪，最高可判罰款3萬元及監禁9個月，市民切勿以身試法。

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責任編輯：李榮忠