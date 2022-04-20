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【第五波疫情】何栢良指昨快測呈陽性學生數目符合預期　冀盡快推高學童接種率

社會 10:36 2022/04/20

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港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

復活節長假期後，本港確診數字仍維持3位數，昨增600宗確診。衞生防護中心指要再觀察3至5日，才可確定假期人流聚集有否令疫情反彈。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（20日）於電台節目中指，本港的整體疫情向下跌趨勢，但由於假期做檢測的人數較少，而在期間人流增加，病毒傳播預料較多，加上亦多了市民自行做檢測等，感染個案預期會在本周後期反映出來。

至於是否出現大幅度反彈，就難以在短時間內可以掌握，例如在農曆新年後，病毒在社區傳播，一般都滯後兩星期左右才反映情況。

另外，衞生防護中心表示，首日復課共有4校15名師生快測呈陽性，其中12名學生均來自同1間國際學校，2間本地小學各有一名學生中招。何栢良表示，根據本月的數據，日均有數十宗3至11歲兒童確診個案，按感染比例計算，昨日經快速檢測確診的學生數目是符合預期。不過，他認為當有更多學校復課，學生確診個案亦會上升，料確診學生約佔全部確診個案約1成。

他又說，學生每日做快測不是一個長期措施，亦不能代替接種疫苗，又坦言現時仍有19萬名3至11歲兒童仍未接種疫苗，形容情況不理想，冀每日可有1萬名兒童打針，在短時間推高接種率。

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責任編輯：郭詩詩

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