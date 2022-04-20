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【演唱會】關心妍宣布6月舉行紅館個唱　Jade配戴千萬元鑽飾拍海報

娛樂 10:54 2022/04/20

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關心妍將於6月舉行個唱。

第五波疫情緩和，闊別紅館10年的關心妍（Jade）宣布於6月4日及5日於紅館舉行入行20周年紀念演唱會。

因為場館重開令個唱落實舉行，Jade即專程去到紅館拍片向Fans報喜，更獲贊助商大力支持，借用千萬元閃亮鑽飾拍海報。

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做足防疫準備

Jade表示：「其實都擔心受到疫情影響，但今年是入行20週年，很希望可以舉行今次Party慶祝。呢日出嚟影Poster，囡囡就係最擔心嘅一個，因為之前佢都冇得出街，叫我帶多幾部消毒淨化機先好除口罩。」

她大讚囡囡有天份，但未知對方會否「願意」擔任個唱嘉賓：「平時同佢做Live就只係對住個鏡頭，唔知佢對住現場觀眾會唔會怯場，所以要花啲時間做心理輔導，睇吓臨場佢Ready未，不過佢都話想同我同台唱歌嘅。」

積極投入操肌

完成海報拍攝後，關心妍亦忙於籌備歌單，希望舉行一個「冇廁所位」的演唱會：「因為Fans都餓咗咁耐，都會唱啲佢地鍾意嘅歌，所以好頭痛！有啲歌可能冇派台，但我估佢地都會想聽，所以首首都想擺入去歌單度。」

Jade並預告歌衫由陳華國操刀，現已狂操腹肌，揚言會有驚喜送給歌迷。

撰文 : TOPick柴犬出動

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