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【MIRROR成員】 Jer柳應廷推新歌《離別的規矩》　被隊友Jeremy玩「劇透」

娛樂 11:15 2022/04/20

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柳應廷(阿Jer)推出新歌《離別的規矩》。

人氣組合MIRROR成員的柳應廷（Jer）憑出色的唱功吸引不少粉絲喜愛，絕對是團中的唱家班之一。阿Jer在1月26日推出歌曲《MM7》後，昨日（4月19日)宣布再有新歌推出，阿Jer在社交平台透露新歌《離別的規矩》，並於今天（4月20日）12時在商台《叱咤樂壇》首播，下午1時則在各大音樂平台上架。

雖然阿Jer未有透露是什麼類型的新歌，但隊友李駿傑（Jeremy）貼上一個流淚的表情符號，似乎劇透阿Jer推出的是慘情歌。

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【MIRROR成員】《MM7》4個造型展現內心　 Jer柳應廷鼓勵做自己

預告推情歌 

其實早前阿Jer已預告今年的全新系列包括情歌，MIRROR官方文案以「行多遠仍離不去/身與心縱願意跟隨/決定放手是《離別的規矩》」作介紹，相信是關於分手的情歌，而歌曲的宣傳照更是首次有女主角登場，不過就看不清到底是誰,但相信不論阿Jer推出任何歌曲,一班「柳柳粉」都會極力支持。

花姐在社交網介紹阿Jer的新歌時，有感而發：

離別已經係傷痛嘅事，在傷痛下仍然要守規矩，實在感到無奈。年紀大了，以為會識放下，但反而更加害怕人際關係，更加怕與人相處，以為大家真誠對待，原來當中仍然有謊言，最可怕我亦選擇扮唔知，虛偽面對對方。以為大家心裡愛著大家，所以願意將生命100%付出，原來這100%早已變成理所當然。係呢一刻，離別可能係最好嘅選擇。

今次《離別的規矩》繼續由「物語」和「重生」系列的王雙駿（Carl叔叔）和小克聯手打造，近日「克牛」兩人已先後劇透Jer的新歌內容，小克率先提示歌曲與「窗」與「距離」有關。

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唱功了得

其實，阿Jer的唱功毋容置疑,2018年參加《全民造星》後成為MIRROR當中的主唱之一。

2021年以個人身份推出3首單曲，橫掃樂壇頒獎禮新人獎項，阿Jer被封為「金Jer」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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