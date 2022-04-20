【女團STRAYZ】《造星IV》第3隊女團首發布造型照　宣布暐翹入隊成第5位成員

▲ 《造星IV》第三隊女團STRAYZ發布首波造型照，暐翹宣布入隊成第五位成員。

ViuTV選秀節目《全民造星IV》以組女團為目的，除官方組成的女團COLLAR，以及自組的女團Lolly Talk外，近日阿（趙展彤）與CK（黃斯琪）亦自發組成一隊5人女團STRAYZ，同日公布另外兩位成員榛綦與Ariel的加入，而第5位成員的身份亦終於在昨晚（4月19日）公布，就是擅長跳拉丁舞的暐翹！

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去年底結束《全民造星IV》的決賽後，已先後組成了兩隊女團，包括有成員Yanny（劉綺婷）、Sinnie（吳倩怡）、MeiMei（曾美欣）、阿蛋（黃詠霖）、Tania（陳紀澄）、Elka（鄭芷淇）、阿妹（黃敏蕎）、阿Yo（郭曉妍）自組的Lolly Talk。

另外當然有ViuTV官方推出的8人女團COLLAR，成員包括Sumling（李芯駖）、Gao（沈貞巧）、So Ching（蘇芷晴）、Winka（陳泳伽）、Ivy（蘇雅琳）、Day（許軼）、Marf（邱彥筒）與Candy（王家晴）。

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STRAYZ成軍

在日前《造星IV》參賽者阮VAL（趙展彤）與CK（黃斯琪）在YouTube的影片中宣布組成5人女團STRAYZ，更在片段中公開拉攏榛綦（何榛綦）及Ariel（曾家瑩）入隊的過程，不過STRAYZ的第五名成員身份一直保密，引來網民的猜測。

直到昨晚，STRAYZ的官方instagram陸續公開成員的造型照，同時宣布最後一位入隊的成員就是暐翹（林暐翹）。在《造星IV》晉身20強的暐翹擅長跳拉丁舞，參賽以來都以短髮中性打扮示人，雖然有網民認為暐翹不適合入主女團，但亦有不少網民認為STRAYZ的成員實力雄厚，期待她們推出第一首的作品。

5位成員各自在她們的個人IG上載造型照，在暐翹的照片下榛綦留言：「i love u baby❤辛苦你喇，忍左咁耐！」而榛綦亦在自己的個人IG發文：「我係咪仲發緊夢？成件事仲好唔真實，好多謝大家肯相信我哋，我哋每一個都會做得更好，做多啲好嘅音樂俾大家！」

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