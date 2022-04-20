  • 23°C
香港時間 : 2022420日 (週三) 12:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【女團STRAYZ】《造星IV》第3隊女團首發布造型照　宣布暐翹入隊成第5位成員

娛樂 11:43 2022/04/20

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

《造星IV》第三隊女團STRAYZ發布首波造型照，暐翹宣布入隊成第五位成員。

ViuTV選秀節目《全民造星IV》以組女團為目的，除官方組成的女團COLLAR，以及自組的女團Lolly Talk外，近日阿（趙展彤）與CK（黃斯琪）亦自發組成一隊5人女團STRAYZ，同日公布另外兩位成員榛綦與Ariel的加入，而第5位成員的身份亦終於在昨晚（4月19日）公布，就是擅長跳拉丁舞的暐翹！

最新影片推介：Edan呂爵安專訪

去年底結束《全民造星IV》的決賽後，已先後組成了兩隊女團，包括有成員Yanny（劉綺婷）、Sinnie（吳倩怡）、MeiMei（曾美欣）、阿蛋（黃詠霖）、Tania（陳紀澄）、Elka（鄭芷淇）、阿妹（黃敏蕎）、阿Yo（郭曉妍）自組的Lolly Talk。

另外當然有ViuTV官方推出的8人女團COLLAR，成員包括Sumling（李芯駖）、Gao（沈貞巧）、So Ching（蘇芷晴）、Winka（陳泳伽）、Ivy（蘇雅琳）、Day（許軼）、Marf（邱彥筒）與Candy（王家晴）。

【全民造星IV】繼COLLAR+YOLICA後再推女團　網民競猜STRAYZ最後入隊成員

    點擊圖片放大
    +4
    +3

STRAYZ成軍

在日前《造星IV》參賽者阮VAL（趙展彤）與CK（黃斯琪）在YouTube的影片中宣布組成5人女團STRAYZ，更在片段中公開拉攏榛綦（何榛綦）及Ariel（曾家瑩）入隊的過程，不過STRAYZ的第五名成員身份一直保密，引來網民的猜測。

直到昨晚，STRAYZ的官方instagram陸續公開成員的造型照，同時宣布最後一位入隊的成員就是暐翹（林暐翹）。在《造星IV》晉身20強的暐翹擅長跳拉丁舞，參賽以來都以短髮中性打扮示人，雖然有網民認為暐翹不適合入主女團，但亦有不少網民認為STRAYZ的成員實力雄厚，期待她們推出第一首的作品。

5位成員各自在她們的個人IG上載造型照，在暐翹的照片下榛綦留言：「i love u baby❤辛苦你喇，忍左咁耐！」而榛綦亦在自己的個人IG發文：「我係咪仲發緊夢？成件事仲好唔真實，好多謝大家肯相信我哋，我哋每一個都會做得更好，做多啲好嘅音樂俾大家！」

【全民造星IV】Yoyo率先跑出拍劇接廣告　23歲葛綽瑤工作多人氣不輸COLLAR

    點擊圖片放大
    +18
    +17

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【娛論潮】許廷鏗VAL談選秀之路　趙展彤回憶曾參加《殘酷一叮》
12:57 2022/04/07
【娛論潮】許廷鏗VAL談選秀之路　趙展彤回憶曾參加《殘酷一叮》
【百大俊男美女】Ivy So成女團COLLAR第一人　與強尼同入圍全球百大面孔
17:06 2022/04/16
【百大俊男美女】Ivy So成女團COLLAR第一人　與強尼同入圍全球百大面孔
【COLLAR出道】《全民造星IV》女團正式成軍　一文盡睇COLLAR成員詳細背景【多圖】
13:09 2022/01/13
【COLLAR出道】《全民造星IV》女團正式成軍　一文盡睇COLLAR成員詳細背景【多圖】

你可能感興趣

【娛論潮】許廷鏗VAL談選秀之路　趙展彤回憶曾參加《殘酷一叮》
12:57 2022/04/07
【娛論潮】許廷鏗VAL談選秀之路　趙展彤回憶曾參加《殘酷一叮》
【百大俊男美女】Ivy So成女團COLLAR第一人　與強尼同入圍全球百大面孔
17:06 2022/04/16
【百大俊男美女】Ivy So成女團COLLAR第一人　與強尼同入圍全球百大面孔
【COLLAR出道】《全民造星IV》女團正式成軍　一文盡睇COLLAR成員詳細背景【多圖】
13:09 2022/01/13
【COLLAR出道】《全民造星IV》女團正式成軍　一文盡睇COLLAR成員詳細背景【多圖】
趙展彤 何榛綦 娛樂人物職業 COLLAR 歌手 組合 全民造星 ViuTV 娛樂行業

最高瀏覽

【億萬駙馬】伍富橋向億萬千金女友「落訂」　超多金器過大禮女家豪宅成焦點
11:49 2022/04/19
【億萬駙馬】伍富橋向億萬千金女友「落訂」　超多金器過大禮女家豪宅成焦點
【子女責任】移民後生活費僅夠一家用　港媽棄養在港父母︰我有家庭負擔
16:46 2022/04/19
【子女責任】移民後生活費僅夠一家用　港媽棄養在港父母︰我有家庭負擔
【星級夫婦】 郭富城結婚5周年夫婦齊放閃　方媛公開絕密婚禮相：平穩而不平淡
12:16 2022/04/19
【星級夫婦】 郭富城結婚5周年夫婦齊放閃　方媛公開絕密婚禮相：平穩而不平淡