【MIRROR成員】呂爵安爆陳漢娜無份演教主新劇　Edan親證MIRROR下半年開騷

▲ Edan被Do姐連環追問下狂爆料。

MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）與Edan（呂爵安）去年合作港版《大叔的愛》大受歡迎。近日有傳Anson Lo與Edan「田牧CP」再「合體」，夥拍《大叔的愛》原班人馬演出ViuTV新劇《百萬同居計劃》（暫名），還會加入Jer（柳應廷）、陳漢娜等演員。

有指陳漢娜經Anson Lo推薦加入劇組後獲加重戲份，令Edan被刪減戲份淪為配角；亦有爆料指當時陳漢娜對「教主」早有好感，背住混血兒男友Takuro Cheung追求對方。

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撞期未能參演新劇

昨日（19日）Edan接受Do姐（鄭裕玲）的電台節目《口水多過浪花》訪問，被Do姐「連環追問事件」下爆料，指陳漢娜原來無份參演該劇。

他表示《百萬同居計劃》從沒公布過演員名單，故不能擅自「劇透」更多，還直言恨參演劇集拍攝：「其實我自己都真係好想拍，因為好多熟悉嘅臉孔，大家上年拍得好開心，出到嚟大家又鍾意睇，好有火花。」

他續指本身已洽談好參演拍攝，但由於疫情關係，令其工作有所推遲：「本身接咗嘅都推遲咗，所以依家撞咗期，而又唔可以delay嘅關係，冇辦法之下就變成咁。」

▲ Edan接受Do姐電台訪問連環爆料。

【MIRROR成員】傳陳漢娜「介入」呂爵安變配角 Edan教主合體拍劇有變數

解釋沒有推Job

Do姐提到有指陳漢娜加入拍攝令其戲份大減，故辭演《百萬同居計劃》，Edan聞言謙稱出道短短數年「何得何能揀job」，揚言在公司一向乜都做。

他繼而婉轉透露陳漢娜其實無份參演：「我睇報道有個女仔畀人mentioned，以我所知佢好似唔關事，冇份參與劇集。」之後又「戴頭盔」稱：「我唔肯定，但以我所知唔係咁。」

MIRROR下半年開騷

Do姐問到現時有甚麼工作安排，他表示仍要為劇集《季前賽》以及與鄭中基、毛舜筠合作的新戲拍攝。一直盛傳MIRROR將於7月舉行紅館騷，Edan竟然又爆響口指現時要為演唱會作準備，經過Do姐追問下爆出將於下半年舉行：「將來會發生……今年會發生，係下半年發生，6月至12月前。」

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