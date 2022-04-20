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【地鐵色狼】中年男踩甩港女鞋強行捉腳穿鞋　好心男提醒方知疑遭摸腳非禮

親子 11:10 2022/04/20

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有女士在西灣河港鐵站內，被可疑男子踩甩鞋後趁機摸腳。

女士們要小心！有女網民昨於社交媒體分享恐怖經歷，她指在港鐵西灣河站內，遭一名可疑中年男子從後「踩甩咗我隻鞋」。事主當時非常疼痛，而該名男子並未道歉，只是強行「捉住我隻腳幫我着返隻鞋」。

此時有路過好心男士提醒，指該中年男是故意踩甩事主的鞋，事主才驚覺可能被非禮。惟中年男此時已逃之夭夭。而有網民就留言表示，多年前也遇過同類經歷，更有網民貼出10年前的一宗非禮案新聞，案情竟與事主經歷完全吻合。

有女網民在Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發文，稱在港鐵西灣河站如閘後，被一名中年男子從後故意踩甩一隻鞋，事主當下「痛到嗌出嚟」，而該中年男「佢冇道歉冇講嘢，淨係捉住我隻腳幫我着返隻鞋，我話唔使，後面有個哥哥仔好好人，問我有冇事同埋使唔使幫我捉住佢，因為原來嗰個男人係特登踩我。」

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事主表示曾嘗試拍下該古怪中年男子相貌，惟「嗰陣已經唔見佢喺月台」。事主提醒「雖然好難提防到呢啲人，但如果大家遇到同類事件，有可能係同一個人做！小心！」；並表示「見義勇為的哥哥仔再次多謝你！」

帖文引起群組內的街坊關注。有人留言直言「好明顯係有意踩完揩油。」亦有人回想起多年前在報章看過同類非禮案件的新聞，而事主則留言回應指，事件「發生在昨日10點左右。」此時另有一名女網民也表示，「我上星期四夜晚係筲箕灣地鐵站都同你一樣比佢踩甩咗隻鞋，跟住又想幫我著返；我個刻同佢講左兩三次等我自己著返佢先肯放手。」

此外，有網民貼出一則10年前的法庭新聞，案情指38歲男司機「疑迷戀女性腳部，想出以踩甩女途人的鞋子後，藉詞替對方穿鞋而乘機觸摸對方腳部滿足私慾；妙齡少女去年凌晨在旺角街頭中招後，報警成功將男司機拘捕。他原被控一項非禮罪，案件昨於觀塘法院處理時，因控方考慮他屬初犯及患有精神病，決定不作起訴，法庭判他以3000元自簽守行為一年處理。」事主表示，該案件與自己被非禮時，「過程一模一樣」。

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責任編輯：王明芳

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