【恢復服務】多個政府部門相繼恢復服務　北角政府物流服務署明起正常運作【不斷更新】

▲ 稅務局明日起服務恢復正常，除商業登記署查冊櫃位繼續暫停。（資料圖片）

港府將於明天（4月21日）起，逐步放寬社交距離措施，多個政府部門亦相繼恢復服務。

【政府物流服務署】

政府物流服務署今日（20日）宣布，位於北角政府合署10樓政府物流服務署的收款處由明日起恢復正常運作，時間為星期一至星期五上午8時30分至下午1時及下午2時至5時。市民亦可使用其他繳費途徑如繳費靈、銀行自動櫃員機、電子支票、轉數快、網上銀行等，繳付一般繳款單上指定的憲報刊登費用。如有查詢，可於星期一至星期五上午九9時至下午6時致電2564 9570。

【民政事務總署】

民政事務總署明日起將全面恢復正常公共服務。十八區民政諮詢中心將於星期一至五上午9時至下午7時開放，位於長洲的民政諮詢中心則為星期一至五上午8時45分至下午6時45分開放，而位於梅窩的民政諮詢中心將於星期一、三、五上午9時至下午6時開放。



民政總署遺產受益人支援組將於星期一至五上午8時45分至下午1時和下午2時至6時提供櫃檯和熱線（2835 1535）服務。



牌照事務處的辦事處開放時間為星期一至五上午9時至下午6時。有關酒店、賓館及其他處所和娛樂牌照的申請，亦可經郵寄或電子方式提交。有關申請表及提交詳情，可參閱牌照事務處網站。上述服務於星期六、星期日及公眾假期關閉。

【漁農自然護理署】

漁農自然護理署轄下部分公共設施明日（21日）起恢復正常服務，包括香港濕地公園、八間郊野公園遊客／教育中心、8間香港地質公園遊客中心、海下遊客中心及瀕危物種資源中心，將於明日起重新開放。至於郊野公園的所有燒烤地點及露營地點將繼續關閉，直至另行通告。

【香園圍邊境管制站警察報案中心】

香園圍邊境管制站警察報案中心服務由明日（21日）起恢復正常。

【勞工處】

勞工處轄下的所有服務櫃位及兩所位於觀塘和粉嶺的職業健康診所會由明日（21日）起恢復正常公共服務。

【屋宇署】

屋宇署的樓宇資訊中心及所有櫃枱服務將由明日（21日）起恢復正常服務時間。

【稅務局】

稅務局今日（20日）宣布由明日（21日）起，除商業登記署公共查冊櫃位服務外，所有公共服務將會恢復正常。各辦事處的辦公時間可瀏覽稅務局網頁。惟為減少社區人流，商業登記署經櫃位申請商業登記文件的查冊服務將會繼續暫停。

為減少社交接觸，稅務局呼籲市民盡量使用電子服務處理稅務事宜。稅務局的電子服務一覽。

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責任編輯：TOPick港聞組