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【恢復服務】多個政府部門相繼恢復服務　觀塘粉嶺職業健康診所明起恢復正常服務【不斷更新】

社會 11:16 2022/04/20

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稅務局明日起服務恢復正常，除商業登記署查冊櫃位繼續暫停。（資料圖片）

港府將於明天（4月21日）起，逐步放寬社交距離措施，多個政府部門亦相繼恢復服務。

勞工處】

勞工處轄下的所有服務櫃位及兩所位於觀塘和粉嶺的職業健康診所會由明日（21日）起恢復正常公共服務。

【屋宇署

屋宇署的樓宇資訊中心及所有櫃枱服務將由明日（21日）起恢復正常服務時間。

稅務局

稅務局今日（20日）宣布由明日（21日）起，除商業登記署公共查冊櫃位服務外，所有公共服務將會恢復正常。各辦事處的辦公時間可瀏覽稅務局網頁。惟為減少社區人流，商業登記署經櫃位申請商業登記文件的查冊服務將會繼續暫停。

為減少社交接觸，稅務局呼籲市民盡量使用電子服務處理稅務事宜。稅務局的電子服務一覽

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責任編輯：TOPick港聞組

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