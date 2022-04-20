【煽動判囚】涉街站發表煽動文字共11罪成　譚得志判囚40個月罰款5000元

▲ 涉街站發表煽動文字共11罪成，譚得志判囚40個月罰款5000元。（資料圖片）

人民力量副主席譚得志（快必）涉於2020年1月至7月期間，呼籲市民參與未經批准遊行集結，另涉於多區擺街站時叫「黑警死全家」、「光復香港，時代革命」等不同口號。譚早前經審訊後被裁定7項發表煽動文字等共11罪成，今（20日）於區域法院被判監40個月，另罰款5,000元。

被告譚得志（49歲）早前被裁定7項發表煽動文字、1項公眾地方作出擾亂秩序行為、1項煽惑他人參與未經批准集結、1項舉行未經批准公眾遊行及1項拒絕遵從或故意忽略遵從獲授權人員作出的命令共11項罪罪名成立；餘下1項串謀發表煽動文字及2項公眾地方作出擾亂秩序行為罪則不成立。

控罪指，譚得志於2020年1月17日至7月19日，分別在大埔海濱公園露天劇場、銅鑼灣崇光百貨、牛頭角下邨廣場外、銅鑼灣東角道與記利佐治街交界、旺角西洋菜南街及亞皆老街一帶、黃大仙站A出口外、觀塘站A1出口外與裕民坊一帶及藍田啟田商場外，干犯以上控罪。

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記者：梁錦麟