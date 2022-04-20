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【指定診所】醫管局稱有足夠診症名額予染疫學童　籲有需要人士可預約求醫

社會 11:09 2022/04/20

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醫管局總行政經理何婉霞。

全港昨有52間本地小學及65間國際學校，率先恢復面授課堂，師生每日上學前必須做快速測試。小學高年級昨日起可恢復半日面授課堂，醫管局因應復課增加一系列措施應對可能增加的感染人數，包括在指定診所自4月19日，已預留一定名額予小學及幼稚園學生。即看：【指定診所名單及預約電話】

醫管局總行政經理何婉霞今早（20日）表示，全港23間指定診所每日將提供逾4,000名診症名額，並設關愛專線將一半名額提供予較高風險人士，包括小學及幼稚園學童。而「護訊鈴」團隊亦會主動致電確診學童及其家人，評估病情並建議有需要患者到指定診所就醫。

她又說，隨著目前疫情稍為緩和，指定診所有足夠名額，建議患者有不適可以到指定診所就醫。截至昨日下午一時，當局已為11.8萬名病人提供診症服務，當中1.66萬人是經關愛專線預約。

何婉霞指出，由於學校剛復課，需要視乎疫情再決定調節診所用量。而截至本周一，公立醫院已向27,100名病人處方新冠口服藥物；另有逾150名私家醫生有相關藥物儲備，至昨日私家醫生呈報暫時為4名病人處方過新冠口服藥。

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責任編輯：郭詩詩

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