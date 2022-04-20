【康復者平台】至今錄15萬人次登記「康復紀錄二維碼」　餐飲業界指新令減前綫員工核對壓力

▲ 至今錄15萬人次登記，餐飲業界指新令減前綫員工核對壓力。(陳國峰攝)

政府推出紀錄二維碼方便康復者進入指定處所，當局指累計有15萬人次登記，餐飲業界表示，新令可方便食肆核對，減少前綫員工壓力及出錯機會。

新冠康復者即日起可登記「康復紀錄二維碼」,一文看清5大相關問題，詳情即看【下一頁】。

副政府資訊科技總監黃志光今日（20日）在港台節目表示，截至早上7點半，已經有15萬人次下載 「康復紀錄二維碼」，平台有足夠容量應付登記人數，大多能在1至2分鐘內完成登記程序。

稻苗飲食專業學會主席徐汶緯在同一節目指出，歡迎政府推出「康復紀錄二維碼」，指以往員工要人手檢查食客的康復證明文件，但欠缺相關知識，令工作壓力大增；推出「康復紀錄平台」後，能減少前綫員工壓力及出錯的機會。

6月30日前康復者仍可使用紙本證明文件，徐表示，2種認證並行對員工構成工作壓力，但可方便市民適應使用電子證明，惟業界最希望盡快統一使用電子認證，以免增加出錯風險。

徐指出，以往有客人對「疫苗通行證」制度有誤解，一個二維碼重複掃描，希望讓沒有接種疫苗的小朋友都可以進入餐廳，認為當局需要多解說，以釐清謬誤，又稱食客仍未習慣掃描「疫苗通行證」：

現時顧客仍不習慣掃描兩次二維碼，變相第二次掃描「疫苗通行證」食肆仍要大力提醒顧客。

他又提到，社交距離措施明日首階段放寬，食肆員工要每3日要進行一次快速測試，增加餐廳營運成本。

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記者：陳麗娜