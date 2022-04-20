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【DSE2022】楊潤雄提醒考生預早規劃交通安排　呼籲企業DSE期間採彈性上班時間

社會 11:21 2022/04/20

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楊潤雄提醒考生預早規劃交通安排。（楊潤雄Facebook）

2022年中學文憑試（DSE）本周五（22日）開考，教育局局長楊潤雄提醒考生預早規劃交通安排，又呼籲企業及市民在文憑試首兩星期，即4月22日至5月8日採取彈性上班時間，避開早上6:30至8:30的繁忙時間，讓考生前往考場時，交通更為暢順。

楊潤雄於社交平台上再為DSE考生打氣，送上「有志者事竟成」（Where there’s a will, there’s a way）的打氣說話，勉勵考生悉力以赴，衝破逆境。他也提醒，考生應預早規劃交通安排，港鐵和巴士早前已宣布因應復課及文憑試加強服務。

另外，教育局設中六學生資訊專頁，內有DSE資訊及升學資料。

楊潤雄為考生打氣。（楊潤雄Facebook）

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責任編輯：黃悅晴

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